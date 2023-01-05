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Шоу-бизнес
"Не соображала, что делаю": большое горе выбило Зудину из колеи

"Не соображала, что делаю": большое горе выбило Зудину из колеи

Марина Зудина вспомнила о тяжелом периоде жизни. Съемки в проекте "Содержанки" дались ей с большим трудом.
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Олег Табаков ушел из жизни в 2018 году. Пока режиссер был еще жив и боролся с недугом, его возлюбленная совмещала заботу о муже с работой.

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 Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

 Олег Павлович Табаков

Олег Павлович Табаков актер

Марина Зудина вспоминает тот период как один из самых тяжелых в жизни. На тот момент Олег Павлович был уже очень сильно болен. "Съемки в первом сезоне [сериала "Содержанки" — прим. ред.] для меня прошли как в полусне, я не очень соображала, что делаю. Нет, как актриса я включалась в процесс, но со стороны проект не могла оценить. Все мысли тогда были о другом…", — вспоминают светские обозреватели слова актрисы.

Зудина отметила, что работа позволила ей отвлечься от горя. Кроме того, актрисе очень хотелось поучаствовать в проекте, поскольку до этого они достаточно много сотрудничали в театре с Константином Богомоловым. Если бы кто-то другой прислал сценарий, Зудина, по собственному признанию, не стала бы сниматься.

Марина Вячеславовна вспомнила, как сильно ней сказался уход Олега Табакова. Актер стал ее наставником и главным учителем как в профессии, так и по жизни.

Марина Зудина. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Автор: 5 января 2023, 17:40 Источник: StarHit • Требует проверки
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