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Шоу-бизнес
"Беременная": 57-летняя Зудина на радостях не застегивает одежду

"Беременная": 57-летняя Зудина на радостях не застегивает одежду

Марина Зудина добилась своего вопреки возрасту.
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Звезда сериала "Содержанки" гордится собой как состоявшейся и преуспевающей актрисой. Она позиционирует себя не только как любимую женщину Олега Табакова. Артистка Марина Зудина с возрастом раскрывает в себе новые таланты и преуспевает в делах, которыми грезила еще в детстве.

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 Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

Так, благодаря шоу "Танцы со звездами", звезда приобщилась к мастерству элегантных телодвижений, а в ожидании ребенка и вовсе занялась пением. Об этом увлечении 57-летняя знаменитость поведала в свежем интервью Светлане Бондарчук.

"Когда я была беременная, я гуляла и все время пела, у меня была потребность..." — поделилась воспоминаниями Марина Зудина. Она уточнила, что репертуар был совершенно разнообразным: от колыбельных до композиций военных лет.

Сейчас звезда "Содержанок" не устает хвалить себя за успехи в творчестве. По словам актрисы, изначально у нее совсем отсутствовал слух, но стремление к вокальной деятельности и период беременности повлияли на нее благоприятно.

Между тем выглядит Марина Зудина достаточно презентабельно. Она кажется стройной, подтянутой и следует модным трендам, поэтому на радостях даже не застегивает одежду. На интервью она заявилась в ярком костюме цвета фуксии с рубашкой нараспашку.

Марина Зудина. Кадр Youtube

Марина Зудина. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 25 февраля 2023, 13:32 Источник: Youtube/СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА ✓ Надежный источник
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