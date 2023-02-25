"Беременная": 57-летняя Зудина на радостях не застегивает одежду

Звезда сериала "Содержанки" гордится собой как состоявшейся и преуспевающей актрисой. Она позиционирует себя не только как любимую женщину Олега Табакова. Артистка Марина Зудина с возрастом раскрывает в себе новые таланты и преуспевает в делах, которыми грезила еще в детстве.
Так, благодаря шоу "Танцы со звездами", звезда приобщилась к мастерству элегантных телодвижений, а в ожидании ребенка и вовсе занялась пением. Об этом увлечении 57-летняя знаменитость поведала в свежем интервью Светлане Бондарчук.
"Когда я была беременная, я гуляла и все время пела, у меня была потребность..." — поделилась воспоминаниями Марина Зудина. Она уточнила, что репертуар был совершенно разнообразным: от колыбельных до композиций военных лет.
Сейчас звезда "Содержанок" не устает хвалить себя за успехи в творчестве. По словам актрисы, изначально у нее совсем отсутствовал слух, но стремление к вокальной деятельности и период беременности повлияли на нее благоприятно.
Между тем выглядит Марина Зудина достаточно презентабельно. Она кажется стройной, подтянутой и следует модным трендам, поэтому на радостях даже не застегивает одежду. На интервью она заявилась в ярком костюме цвета фуксии с рубашкой нараспашку.