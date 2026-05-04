"Какая мне теперь уже разница": Мария Голубкина призналась, чья она дочь на самом деле

Мария Голубкина устроила настоящий демарш на громкой премьере, появившись перед камерами без грамма косметики и фильтров.



Слухи о том, что биологическим отцом Марии является не Андрей Миронов, а Владимир Высоцкий, регулярно всплывают в Сети, обрастая новыми "доказательствами". Голубкина решила расставить точки над "i" в своей неповторимой манере, фактически признав, чьей дочерью ее теперь считает молва.



"Ну, если я, по слухам в интернете, уже дочь Высоцкого, то какая мне теперь уже разница. Когда ты еще молода, хочется нарядиться... Ну а сейчас некоторые вещи уже не скроешь, зачем кого-то пугать", — заявила звезда, давая понять, что груз легендарных имен ей больше не в тягость.

Впрочем, пока общественность разглядывает морщинки на ее лице без грамма макияжа и спорит о генах Высоцкого, Мария уже строит вполне земные планы. Она призналась, что собирается сбежать из гламурной Москвы на дачу к друзьям, чтобы провести праздники у мангала. "Будут, наверное, шашлыки. Я сама, кстати, умею готовить", — похвасталась актриса, подчеркивая, что реальная жизнь и вкусная еда ей куда важнее светской мишуры.

Тем временем в семье ее сводной сестры Марии Мироновой ситуация накалена до предела. Пока Голубкина наслаждается свободой от грима и условностей, ее сестра вынуждена сражаться в залах суда. Бывший муж Мироновой, Андрей Сорока, подал иск, требуя официального разрешения видеться с их общим сыном. Похоже, в этом знаменитом клане спокойствие — непозволительная роскошь: пока одна разоблачает тайны своего рождения, другая пытается спасти остатки семейного счастья под прицелом адвокатов.