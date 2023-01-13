"Натоптали и испортили": рухнувшее тело 82-летней Максаковой оказалось никому не нужным

Как стало известно журналистам, народная артистка РСФСР Людмила Максакова обратилась в суд, желая получить почти полмиллиона рублей от Фонда капитального ремонта Москвы. Дело в том, что в прошлом году на балкон к артистке рухнул рабочий, который тогда занимался обновлением фасада многоэтажного дома в Брюсовом переулке.
Максакова рассказала, что мужчина в спецодежде, упав с высоты к ней на балкон, практически проник в ее жилище. Самой артистки, как выяснилось, на тот момент в столице не оказалось. Спасателям пришлось выламывать дверь в квартиру, чтобы вызволить рабочего. По словам Людмилы Васильевны, попавшие к ней домой люди не только "натоптали", но и "испортили" ауру.
Около 350 тысяч рублей Максакова требует за испорченную дверь и 100 тысяч – как моральный ущерб. Правда, удивительно, что шумиху устроили не вокруг здоровья пострадавшего, а вокруг денежной компенсации, которую хочет получить актриса театра и кино. Поэтому можно сделать вывод, что рухнувшее тело в квартире артистки оказалось никому не нужным.
Ранее поклонники обсудили свежее фото Людмилы Максаковой. Народ поразило то, как выглядела знаменитая артистка. Подробнее об этом писали "Дни.ру".