Легшая под нож хирургов Максакова потеряла глаза: Безнаказанность и глупость

Каждая женщина в погоде за красотой готова идти на жертвы. 82-летняя звезда театра имени Е. Б. Вахтангова Людмила Максакова не стала исключением.

Народная артистка РСФСР Людмила Максакова знакома и любима зрителям по картинам "Плохой хороший человек", "Анна Каренина" и "Притяжение". Кроме этого, актриса уже долгие годы служит в театре имени Е. Б. Вахтангова. Несмотря на возраст, женщина продолжает выходить на сцену.

Кроме этого, актрису недавно заметили в компании Стаса Садальского. Людмила Максакова позировала в неформальной обстановке, без макияжа и яркого наряда. Увидев актрису, поклонники не на шутку испугались. Где Максакова потеряла глаза? Вместо широко распахнутого взгляда они разглядели на фото лишь маленькие глаза-бусинки.

Конечно, сразу посыпались разные версии. Одни предположили, что Людмила Васильевна обратилась за омоложением к докторам красоты. Другие фанаты заявила, что якобы легшая под нож хирургов звезда просто предстала в неудачном ракурсе. Пока ни Максакова, ни Садальский не прокомментировали фотографию. Тем более, что последний занят более важными событиями.

Напомним, что Стас Садальский вступил в конфликт с Татьяной Кравченко. Впереди у актеров суд, а пока мужчина ищет поддержки в социальных сетях.

"Спрашиваю у царицы театра Вахтангова: почему бухгалтеры, которые становятся директорами театров, считают себя пупом земли? Потому что безнаказанность и глупость", — так актер подписал фотографию с Людмилой Максаковой.