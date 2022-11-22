Погладил пальчиками: Раздвинувшая ноги старушка Максакова дала потрогать свое интимное место

Прославленная актриса всегда пользовалась успехом у мужчин. И даже на старости лет ею восхищаются представители сильного пола. К примеру, накануне Людмилой Максаковой публично восхитился ее близкий друг Стас Садальский.
Актер решил разместить в своем микроблоге афоризм известной блондинки – что это, если не восхищение? "На самом деле воображаемые друзья есть у всех. Вокруг тебя слишком много людей, которых ты воображаешь своими друзьями", – процитировал звезду артист. Впрочем, внимание публики вполне возможно привлекло не высказывание, а снимок, которым сопроводил свой пост Стас Садальский.
Кто-то сфотографировал Людмилу Максакову во время одной из постановок в очень занимательной позе. Уже старенькая актриса села верхом на лежащего на полу мужчину, широко раздвинула ноги и дала потрогать свои пяточки – это, к слову, весьма интимное место для каждого человека. Но что не сделаешь ради роли? Ее коллега при этом вцепился в ноги руками и как будто нежно их погладил пальчиками.
Остается только догадываться, что это была за постановка и что происходила в момент, когда актеры так органично слились на сцене. Но ясно одно: в каком возрасте не была бы Людмила Максакова, она всегда готова на неожиданные поступки.