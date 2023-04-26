Постаревшая Максакова ужаснула черным лицом после пластики

Артистка вышла к зрителям в новом виде

В свое время Людмила Максакова считалась одной из первых красавиц советского кинематографа. Она сводила с ума зрителей, была мечтой многих мужчин и покоряла публику своим шармом и обаянием. Сейчас, в свои 82 года, Людмила Васильевна по-прежнему популярна и востребована в профессии. Однако теперь поклонники далеко не всегда смотрят на звезду с былым восхищением.

Уже долгие годы Людмила Максакова удивляет зрителей новыми ролями и образами. Казалось бы, поклонникам уже давно пора привыкнуть к перевоплощениям актрисы. Однако ей вновь удалось предстать перед публикой в необычном виде. На этот раз – в блоге своего коллеги и друга Станислава Садальского. Актер поделился впечатлениями от премьерного спектакля Сергея Яшина, в котором его подруга играет главную роль.

"Фантастический спектакль с нереальной Максаковой в заглавной роли", – расхвалил представление и подругу Садальский.

Кроме того, артист поделился снимками Людмилы Васильевны в образе королевы-матери. Ради роли Максаковой пришлось измениться практически до неузнаваемости. Благодаря гриму актриса предстала перед зрителями полностью седой, сильно постаревшей и с темными пятнами и полосками на коже. Черное лицо артистки по-настоящему ужасает.

Впрочем, звезда удивляет фанатов своим видом и в обычной жизни. Не так давно Людмила Максакова появилась в блоге у Станислава Садальского с заметно изменившимся лицом. Глаза актрисы на фото выглядели слишком маленькими, что удивило публику. Некоторые предположили, что Людмила Васильевна сделала неудачную пластику.