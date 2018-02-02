Пережившую анорексию Липницкую с важным заявлением рвут на части

Юлия Липницкая возвращается на лед. Однако речь идет не об участии в чемпионатах, а о тренерской работе.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия Липницкая сделала важное объявление. Прославленная фигуристка сообщила, что намерена вновь выйти на лед. "Дорогие друзья! Приглашаем вас в "Академию Чемпионов Ильиных-Липницкой" Мы будем рады видеть вас на наших учебно-тренировочных сборах и мастер-классах (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – обратилась к многочисленным подписчикам Липницкая.

Как оказалось, Юлия вместе с Еленой Ильиных и Максимом Мирошкиным решила приобщить детей и взрослых к фигурному катанию (хотя ранее она давала понять, что не готова возвращаться на лед). Первые спортивные мероприятия намечено провести в Твери в марте.

Целевой аудиторией Липницкой и компании являются фигуристы в возрасте от шести до восьми лет и 9-11 лет, а также любители фигурного катания всех возрастов. Программу Юлия, Елена и Максим подобрали серьезную. "2 часа льда ежедневно, кроме выходного; 6 раз в неделю ОФП; 6 раз в неделю хореография; 3 раза в неделю теоретический игровой класс – теория и методика фигурного катания в игровой форме, спортивная психология, нововведения в правилах фигурного катания. Приглашенные гости – известные спортсмены, тренеры по бальным танцам", – сообщила Липницкая.

Публикация от Julia Lipnitskaya (@sunnylipnitskaya) Фев 2, 2018 at 2:01 PST

Также фигуристка отметила, что возможны дополнительные индивидуальные тренировки, занятия в мини-группах и даже постановка программ. Журналисты немедленно связались с организацией. Там им сообщили, что они только открылись, но едва Липницкая сделала заявление в Сети о возвращении на лед, как телефоны буквально разрываются от звонков желающих попасть на сборы, сообщает Znak.com. Организаторы академии планируют проводить сборы и в других городах России, а если будут желающие – и за границей.

Напомним, в 2014 году в Сочи 15-летняя Юлия Липницкая стала первой в истории России фигуристкой-одиночницей, получившей титул олимпийской чемпионки. Но после Игр она не смогла выиграть ни один чемпионат Европы и мира. В итоге Липницкая завершила спортивную карьеру летом 2017 года. Этому предшествовали трехмесячное лечение от анорексии в европейской клинике и травма тазобедренного сустава.