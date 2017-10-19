Авербух нашел применение округлившейся Липницкой

На фигуристке рано ставить крест. И сейчас важнее всего просто поддержать ее морально.

Журналисты на все лады склоняют олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую – обсуждают ее анорексию и сменившую следом полноту. Спортсменка призналась даже что у нее появились седые волосы из-за лжи, которая лилась с экранов. Она тяжело переносила популярность, которая обрушилась на нее после Игр в Сочи. Фигуристка заявила, что не полностью реализовала себя в спорте, и важную роль в этом сыграли проблемы со здоровьем.

Но чем она будет теперь заниматься? Об этом Dni.Ru на презентации ледового шоу "Ромео и Джульетта" в ГУМе поговорили с Ильей Авербухом.

"Юля закончила спортивную карьеру, поэтому я не понимаю журналистов, которые обсуждают ее форму, следят за тем, как она полнеет или худеет, это ее личное дело, имеет право, – уверен Илья. – Но, к счастью, у Юлии очень большая, преданная группа поклонников, которые любят ее. И сегодня ее еще больше надо поддержать!"

"Мне кажется, Липницкая сегодня пытается абстрагироваться от всей этой истории, уйти в тень, спрятаться от шумихи – быть над схваткой! – продолжает Авербух.– Но история Юлии, бесспорно, очень показательная, знаковая. И Юле нужно помочь найти и реализовать себя в какой-то новой ипостаси. Она может решить стать тренером, а может стать спортивным комментатором или спортивным менеджером. А если девушка решить кататься, то я с удовольствием возьму ее в свое ледовое шоу. Она станет его украшением!"

Напомним, что Юлия Липницкая объявила об уходе из спорта. Она уведомила Федерацию фигурного катания на коньках России о завершении карьеры 9 сентября, написав заявление о выходе из состава сборной страны. Однако совсем рвать с этим видом спорта Юлия не намерена. "Я ушла из профессионального спорта. Сейчас будут проходить этапы Гран-при, и я планирую попробовать себя в комментаторстве", – сообщила спорсменка.