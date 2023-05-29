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"А мне это понравилось": Крюков вспомнил о связи с Табаковым в стенах театра

"А мне это понравилось": Крюков вспомнил о связи с Табаковым в стенах театра
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Звезда фильма "9 рота" Константин Крюков окунулся в воспоминания и поведал, как Олег Табаков помог ему испытать феерические эмоции.

Народный артист СССР Олег Табаков умер более пяти лет назад, но светлая память о нем не угасает. Великий режиссер и педагог оставил мощный след в национальной культуре, а театр под его руководством взрастил настоящих виртуозов российского искусства.

Сотрудничать с именитым худруком МХТ им. Чехова посчастливилось и внуку Сергея Бондарчука — Константину Крюкову. Незадолго до своей кончины Олег Табаков открыл для подопечного новый мир — взял в спектакль "Веселые времена", где тот дебютировал на театральной сцене.

В интервью WomanHit актер вспомнил о драгоценной связи с маститым наставником, который основательно погрузил его из сферы кино в храм Мельпомены. Константин Крюков признался, что получил удивительный опыт, ведь служба в театре кардинально отличается от работы на съемках фильма.

"А мне это понравилось. И у меня было большое счастье: я прошел через такую самую настоящую подготовку, репетицию спектакля с самого начала, это занимало много времени. Еще Табаков был жив", — поделился впечатлениями внук Сергея Бондарчука.

Константин Крюков был удивлен, когда ему сообщили о необходимости репетировать месяцами "Веселые времена". Привычнее для него было посвящать работе несколько дней, поскольку в кино все устроено иначе.

Дебют удался, хотя артист так и не решился продолжать карьеру на подмостках. Он занял свою нишу в киноискусстве и не останавливается на достигнутом.

"Я благодарен и театру, и всем, кто в этом участвовал, и что я через это прошел", — объявил Константин Крюков. Быть может, где-то с небес в это время улыбнулся Олег Табаков с твердым убеждением, что прожил жизнь не напрасно.

29 мая 2023, 22:38
Константин Крюков. Фото: Viktor Borzyh/Russian Look/www.globallookpress.com
WomanHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Каким запомнился Олег Табаков

Олег Табаков родился в семье врачей - Павла Кондратьевича Табакова и Марии Андреевны Березовской.
Решающее влияние на выбор профессии оказали занятия в 1950-1953 годах в театральном кружке "Молодая гвардия" Саратовского Дворца пионеров и школьников.
В 1953 году Олег Табаков окончил школу, поступил в Школу-студию МХАТ, на курс Василия Осиповича Топоркова.
С 1957 по 1983 год Олег Табаков являлся ведущим артистом "Современника".
Табаков - один из наиболее востребованных и известных артистов отечественного кинематографа.
Из-за своей большой нагрузки в возрасте 29 лет перенес инфаркт (1964 год).
В 1977 году с помощью начальника Бауманского РСУ Ю. Л. Гольцмана Табакову удалось получить бывший угольный склад на улице Чаплыгина, 1а.
Собственными руками мастер и его курс очистили и отремонтировали заброшенное помещение, со временем превратившееся в знаменитый подвал "Табакерка".
В 2000 году Табаков возглавил Московский Художественный театр им. А. П. Чехова и взял курс на полное обновление репертуара, привлечение в театр передовых отечественных режиссеров.
В 2008 году было объявлено об открытии театрального колледжа при театре Табакова - уникальной школы-пансиона, в которой будут учиться актерской профессии дети со всей страны.
27 ноября 2017 года Олег Табаков был госпитализирован в 6-е отделение (реанимации и интенсивной терапии) Первой городской больницы имени Н. И. Пирогова.
Врачи диагностировали у него сепсис - заражение крови возбудителями инфекции.
2 декабря состояние Табакова резко ухудшилось - он впал в так называемое «состояние глубокого оглушения», являющееся предкомным.

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