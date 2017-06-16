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Иванка Мари Трамп

модель, писательница
Иванка Мари Трамп
  • Дата рождения: 30 октября 1981
  • Место рождения: Нью-Йорк
  • Знак зодиака: Скорпион
  • Рост: 180
  • Жена/Муж: Джаред Кушнер
  • Дети: Арабелла Роуз Кушнер, Джозеф Фредерик Кушнер, Теодор Джеймс Кушнер

Иванка Мари Трамп родилась 30 октября 1981 года в Нью-Йорке (США), в семье бизнесмена Дональда Трампа и чешской модели Иваны Трамп, ее родители состояли в браке с 1977 по 1992 годы. У Иванки есть двое родных братьев, старший — Дональд Джон Трамп-младший и младший Эрик Фредерик Трамп, а также единокровные по отцу сестра и брат — Тиффани Ариана Трамп (от брака ее отца с Марлой Мейплз) и Бэррон Уильям Трамп (мать - Меланья Трамп).

Иванка — выпускница школы Chapin School и колледжа Choate Rosemary Hall. Также она два года проучилась в Джорджтаунском университете, но в последующие годы была переведена в Пенсильванский университет, который она окончила с отличием и степенью бакалавра в области экономики в 2004 году.

Впервые Иванка появилась на обложке журнала Seventeen в 1997 году. Затем снималась для многих других журналов. Но с начала 2000-х годов Иванка начала отдавать модельному делу все меньше и меньше времени, предпочитая бизнес и писательство.

Почти сразу после окончания экономической школы Пенсильванского университета она вошла в высший эшелон менеджеров компании Forrest City, занимающейся недвижимостью. Оттуда она перешла в отдел маркетинга компании Dynamic Diamond Corp, специализирующейся на продаже бриллиантов. Позже основала собственную фирму по производству ювелирных украшений Ivanka Trump Collection. Вскоре фирма стала производить также женскую одежду и обувь, которую в качестве манекенщицы рекламировала сама Иванка. Является вице-президентом компании Trump Organization.

В 2006 году приняла участие в популярном реалити-шоу "Кандидат", в котором ее отец выступал в роли ведущего и продюсера одновременно, и продержалась в шести выпусках. На волне популярности Иванку стали приглашать в различные телепередачи, и в некоторых из них она весьма успешно попробовала себя в роли ведущей. В 2009 году вышла книга Иванки под названием The Trump Card: Playing to Win in Work and Life.

В 2007 году Иванка заняла 83-е место в рейтинге журнала Maxim - Maxim Hot 100, также заняла 99-е место в рейтинге Top 99 Women of 2007.

С 25 октября 2009 года Иванка замужем за миллионером Джаредом Кушнером, с которым она встречалась год до свадьбы. Он является сыном мультимиллиардера и одного из лидеров еврейской общины Нью-Йорка Чарльза Кушнера. Джаред Кушнер с отличием окончил университет, в 25 лет приобрел газету New York Observer, проявил себя как талантливый редактор и к 30 годам уже был медиамагнатом. Супруги воспитывают троих детей: дочь Арабеллу Роуз Кушнер и двух сыновей: Джозефа Фредерика Кушнера и Теодора Джеймса Кушнера.

Перед свадьбой Трамп приняла иудаизм. Она прошла ортодоксальный гиюр, приняла еврейское имя Яэль и с тех пор ведет еврейский образ жизни, активно жертвует деньги синагогам и еврейским школам.

Кому идет больше: Иванка Трамп повторила шикарный образ Кейт Миддлтон

Кому идет больше: Иванка Трамп повторила шикарный образ Кейт Миддлтон
Пользователи на просторах Интернета рассуждают о том, кому больше подходит платье – Кейт Миддлтон или Иванке Трамп. То, что звезды время от времени повторяют друг за другом образы – не секрет.

Как живет семья Дональда Трампа

Как живет семья Дональда Трампа
Американский предприниматель, 45-й президент США Дональд Трамп может похвастаться не только успешной бизнес-империей, но и большой семьей. О близких родственниках магната – в материале "Дни.ру". Существует множество способов сделать успешную карьеру, но самый верный – рождение в богатой семье.

Дочь Трампа крупно опозорилась в аэропорту

Дочь Трампа крупно опозорилась в аэропорту
Дочь президента США Дональда Трампа оконфузилась при посадке в самолет на авиабазе Эндрюс. Журналисты заметили, что Тиффани Трамп забыла снять ценник с туфлей. Прогулки в эксклюзивных нарядах с приклеенными ценниками не делают чести влиятельным особам.

Дочь Трампа жестоко унизили на публике

Дочь Трампа жестоко унизили на публике
Дочь и советника президента США Дональда Трампа Иванку оскорбила в эфире популярного телешоу комик Мишель Вольф. Ведущая дала девушке жуткие прозвища. Юмористка сравнила Иванку с "герпесом" и "вагинальной петлей" (имплантат, используемый при опущении или выпадении органов малого таза у женщин).

Иванку Трамп пристыдили за бессовестное воровство

Иванку Трамп пристыдили за бессовестное воровство
Итальянский модельер и креативный директор бренда Aquazzura Эдгардо Осорио подал в суд на дочь президента США Иванку Трамп. Истец заявляет, что девушка похитила у него запатентованный дизайн туфель. Дизайнер Эдгардо Осорио сравнил туфли под названием "Дикая штучка" из коллекции Aquazzura с обувью "Хетти" от Иванки Трамп и нашел, что они полностью повторяют друг друга, что дало ему право подать в суд за плагиат.

Песков высказался о связи Иванки Трамп с креслом Путина

Песков высказался о связи Иванки Трамп с креслом Путина
Вопрос, который не дает покоя многим журналистам и политикам – сидела ли дочь президента США Доналда Трампа Иванка в кресле главы российского государства Владимира Путина во время визита Трампа в Москву. Дмитрий Песков наконец дал однозначный ответ. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина, любимая дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп во время визита в Москву не посещала кабинет президента России.

Дочь Трампа оконфузилась из-за цитаты в Сети

Дочь Трампа оконфузилась из-за цитаты в Сети
Старшая дочь президента США Дональда Трампа Иванка попала в нелепую ситуацию из-за неправильной цитаты физика Альберта Эйнштейна, которую разместила в одном из своих блогов. Об этом сообщает британский ежедневник The Independent. "Если факты противоречат теории, измени их.

Дочь Трампа оконфузилась в Италии

Дочь Трампа оконфузилась в Италии
Дочь президента США Иванка Трамп посетила в Риме ресторан "Кафе святого Игнатия". Там с ней произошел курьез. Причиной конфуза стал снимок форварда футбольного клуба "Лацио" Джорджо Кинальи.

Известная актриса назвала дочь Трампа обидным словом

Известная актриса назвала дочь Трампа обидным словом
Актриса Скарлетт Йоханссон во время интервью на конференции "Женщины в мире" раскритиковала в пух и прах дочь президента США Иванку Трамп. Звезда считает, что та напрасно не идет против мнения отца. Артистка назвала дочь Трампа трусихой и призналась, что разочаровалась в ней, когда та не стала перечить отцу.

Иванка Трамп отказалась от денег отца

Иванка Трамп отказалась от денег отца
Дочь американского президента Дональда Трампа будет помогать ему на безвозмездной основе. В Белом доме Иванке Трамп отвели роль советника главы государства. Иванка Трамп заявила, что многих беспокоил ее неофициальный статус советника президента.

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