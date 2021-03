Иванка Мари Трамп модель, писательница

Иванка Мари Трамп родилась 30 октября 1981 года в Нью-Йорке (США), в семье бизнесмена Дональда Трампа и чешской модели Иваны Трамп, ее родители состояли в браке с 1977 по 1992 годы. У Иванки есть двое родных братьев, старший — Дональд Джон Трамп-младший и младший Эрик Фредерик Трамп, а также единокровные по отцу сестра и брат — Тиффани Ариана Трамп (от брака ее отца с Марлой Мейплз) и Бэррон Уильям Трамп (мать - Меланья Трамп).

Иванка — выпускница школы Chapin School и колледжа Choate Rosemary Hall. Также она два года проучилась в Джорджтаунском университете, но в последующие годы была переведена в Пенсильванский университет, который она окончила с отличием и степенью бакалавра в области экономики в 2004 году.

Впервые Иванка появилась на обложке журнала Seventeen в 1997 году. Затем снималась для многих других журналов. Но с начала 2000-х годов Иванка начала отдавать модельному делу все меньше и меньше времени, предпочитая бизнес и писательство.

Почти сразу после окончания экономической школы Пенсильванского университета она вошла в высший эшелон менеджеров компании Forrest City, занимающейся недвижимостью. Оттуда она перешла в отдел маркетинга компании Dynamic Diamond Corp, специализирующейся на продаже бриллиантов. Позже основала собственную фирму по производству ювелирных украшений Ivanka Trump Collection. Вскоре фирма стала производить также женскую одежду и обувь, которую в качестве манекенщицы рекламировала сама Иванка. Является вице-президентом компании Trump Organization.

В 2006 году приняла участие в популярном реалити-шоу "Кандидат", в котором ее отец выступал в роли ведущего и продюсера одновременно, и продержалась в шести выпусках. На волне популярности Иванку стали приглашать в различные телепередачи, и в некоторых из них она весьма успешно попробовала себя в роли ведущей. В 2009 году вышла книга Иванки под названием The Trump Card: Playing to Win in Work and Life.

В 2007 году Иванка заняла 83-е место в рейтинге журнала Maxim - Maxim Hot 100, также заняла 99-е место в рейтинге Top 99 Women of 2007.

С 25 октября 2009 года Иванка замужем за миллионером Джаредом Кушнером, с которым она встречалась год до свадьбы. Он является сыном мультимиллиардера и одного из лидеров еврейской общины Нью-Йорка Чарльза Кушнера. Джаред Кушнер с отличием окончил университет, в 25 лет приобрел газету New York Observer, проявил себя как талантливый редактор и к 30 годам уже был медиамагнатом. Супруги воспитывают троих детей: дочь Арабеллу Роуз Кушнер и двух сыновей: Джозефа Фредерика Кушнера и Теодора Джеймса Кушнера.

Перед свадьбой Трамп приняла иудаизм. Она прошла ортодоксальный гиюр, приняла еврейское имя Яэль и с тех пор ведет еврейский образ жизни, активно жертвует деньги синагогам и еврейским школам.