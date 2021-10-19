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Общество
Как живет семья Дональда Трампа

Как живет семья Дональда Трампа

Американский предприниматель, 45-й президент США Дональд Трамп может похвастаться не только успешной бизнес-империей, но и большой семьей. О близких родственниках магната – в материале "Дни.ру".
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Существует множество способов сделать успешную карьеру, но самый верный – рождение в богатой семье. Так считает старший сын 75-летнего бизнесмена – Дональд Трамп-младший. В этом году наследник американского предпринимателя отметит 44-летие. В настоящий момент он является исполнительным вице-президентом компании отца The Trump Organization. Трамп-младший был женат на модели Ванессе Хейдон, которая родила от него пятеро детей. С 2018-го сын экс-президента США находится в отношениях с телеведущей Кимберли Гилфойл.

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Иванка Мари Трамп модель, писательница

Исполнительным вице-президентом The Trump Organization также была старшая дочь американского политика – 39-летняя Иванка Трамп. Она начала свою карьеру в качестве фотомодели, позже стала заниматься бизнесом. В 2017 году, когда Трамп вступил в должность президента США, Иванка стала его советником, причем на общественных началах. Она покинула эту должность, как только в Белом доме поселился Джо Байден. 12 лет модель замужем за миллионером Джаредом Кушнером, от которого она родила троих детей.

Фото: MediaPunch via www.imago-i / www.globallookpress.com

37-летний Эрик Трамп – второй сын бывшего американского лидера. Он долгое время отказывался вести публичную жизнь. Сейчас наследник бизнесмена тоже является исполнительным вице-президентом The Trump Organization. Восемь лет назад Эрик женился на телевизионном продюсере Ларе Юнаске. Пара воспитывает двоих детей.

Младшая дочь Дональда Трампа – 28-летняя Тиффани Ариана. Она является звездой интернета. На ее инстаграм-аккаунт подписаны свыше миллиона человек. Пять лет назад Тиффани окончила Пенсильванский университет, а с 2017 по 2020 годы – проходила обучение в Школе права при Джорджтаунском университете в Вашингтоне. Сейчас она является научным сотрудником профессора Шона Хопвуда в этом учебном заведении.

Фото: Republican National Convention / www.globallookpress.com

В 2006 году родился младший сын предпринимателя Бээрон. Внимание к нему было приковано во время первой предвыборной кампании Дональда Трампа. Журналисты тогда отметили зажатость и слишком серьезный внешний вид парня. Что касается интересов младшего наследника бизнесмена, то он хорошо разбирается в компьютерах и любит играть в гольф.

Дональд Трамп был женат трижды. Первая жена магната – чехословацко-американо-австрийская предпринимательница, экс-фотомодель Ивана Трамп (Зельничкова). Она является матерью Дональда-младшего, Иванки и Эрика. 15-летний брак был расторгнут в 1992-м.

В следующем году второй супругой бизнесмена стала актриса Марла Мейплз. Она родила Тиффани. Спустя шесть лет и этот брак распался. В третий раз Трамп женился в 2005 году. Фотомодель словенского происхождения Меланья Кнавс покорила миллиардера. Она является матерью Бээрона.

Дональд и Меланья Трамп женаты по сей день, несмотря на слухи о скором разводе. Напомним, в прошлом году журналисты сообщили о намерении бывшей первой леди США расторгнуть брак. Тогда поведение супругов анализировали эксперты.

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Фото: Europa Press / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 19 октября 2021, 06:39 Источник: Дни.ру
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Любимые женщины Дональда Трампа

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