Дочь Трампа жестоко унизили на публике
Юмористка сравнила Иванку с "герпесом" и "вагинальной петлей" (имплантат, используемый при опущении или выпадении органов малого таза у женщин). Вольф порассуждала о том, насколько частыми стали оскорбления в адрес должностных лиц администрации американского лидера.
"Иванка, ты как вагинальная петля. Ты должна была поддерживать женщин, но теперь ты вся в крови и находишься в центре дюжины судебных процессов", – цитирует комика Пятый канал.
Мишель не единственная, кто грубо прошелся по дочери Трампа. Ранее ведущая шоу Full Frontal Саманта Би назвала Иванку Трамп "безучастной с***". При этом она имела в виду игнорирование ею возможности остановить отца в вопросе жесткой миграционной политики.
К слову, дочь Трама в Белом доме за глаза называют "королевской принцессой". Прозвище всплыло в комментарии одного из бывших советников американского президента после инцидента в Гамбурге.
What a class #IvankaTrump pic.twitter.com/00NWbqP63P— The Channel Times (@TheChannelTimes) 28 августа 2017 г.
Напомним, что в прошлом году итальянский модельер и креативный директор бренда Aquazzura Эдгардо Осорио подал в суд на Иванку Трамп. Истец заявил, что девушка похитила у него запатентованный дизайн туфель.
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