Дочь Трампа жестоко унизили на публике

Дочь и советника президента США Дональда Трампа Иванку оскорбила в эфире популярного телешоу комик Мишель Вольф. Ведущая дала девушке жуткие прозвища.

Юмористка сравнила Иванку с "герпесом" и "вагинальной петлей" (имплантат, используемый при опущении или выпадении органов малого таза у женщин). Вольф порассуждала о том, насколько частыми стали оскорбления в адрес должностных лиц администрации американского лидера.

"Иванка, ты как вагинальная петля. Ты должна была поддерживать женщин, но теперь ты вся в крови и находишься в центре дюжины судебных процессов", – цитирует комика Пятый канал.

Мишель не единственная, кто грубо прошелся по дочери Трампа. Ранее ведущая шоу Full Frontal Саманта Би назвала Иванку Трамп "безучастной с***". При этом она имела в виду игнорирование ею возможности остановить отца в вопросе жесткой миграционной политики.

К слову, дочь Трама в Белом доме за глаза называют "королевской принцессой". Прозвище всплыло в комментарии одного из бывших советников американского президента после инцидента в Гамбурге.

Напомним, что в прошлом году итальянский модельер и креативный директор бренда Aquazzura Эдгардо Осорио подал в суд на Иванку Трамп. Истец заявил, что девушка похитила у него запатентованный дизайн туфель.