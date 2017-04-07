Известная актриса назвала дочь Трампа обидным словом

Актриса Скарлетт Йоханссон во время интервью на конференции "Женщины в мире" раскритиковала в пух и прах дочь президента США Иванку Трамп. Звезда считает, что та напрасно не идет против мнения отца.

Артистка назвала дочь Трампа трусихой и призналась, что разочаровалась в ней, когда та не стала перечить отцу. Правда, Йоханссон не уточнила, против чего, по ее мнению, должна была выступить девушка.

Конференция "Женщины в мире" проходит в Нью-Йорке. Ее организатор – Тина Браун, бывший главный редактор журнала Tatler и близкая подруга Хиллари Клинтон, пишет Daily Mail. Йоханссон же известна как ярая противница Дональда Трампа. В январе 2017 года она вместе с певицами Мадонной и Шер приняла участие в женском марше протеста по случаю инаугурации президента США.

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump) Апр 4 2017 в 6:36 PDT

Что интересно, ранее актриса высмеяла дочь президента в пародийной рекламе несуществующих духов Complicit ("Соучастница"). Скарлетт сыграла в ролике Иванку. "Каждый мужчина знает ее имя, каждая женщина знает ее лицо. Когда она входит в комнату, все смотрят на нее, она – Иванка", – сообщает голос за кадром.

"Готова поспорить, когда она смотрит "Титаник", она думает, что она – Роуз. Извини, но ты Билли Зейн (актер, сыгравший жениха Роуз. – Прим. ред.), – продолжает актриса. – "Соучастница" – аромат для женщины, которая могла бы остановить все это, но не станет".