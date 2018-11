Дочь Трампа крупно опозорилась в аэропорту

Прогулки в эксклюзивных нарядах с приклеенными ценниками не делают чести влиятельным особам. Фотография Тиффани и Иванки Трамп разлетелась по всей Сети. На ней отчетливо видно: на подошве правой туфли 25-летней Тиффани Трамп оставлен ценник.

"Возможно, она подумывает вернуть эти туфли в магазин", – предполагают комментаторы. О бренде эксклюзивной обуви, с которой дояь Трампа забыла снять ярлык, не сообщается.

Дочерей президента США Дональда Трампа – Тиффани и Иванку - запечатлели во время их посадки в самолет на авиабазе Эндрюс в Мэриленде. Наследницы главы государства собирались лететь во Флориду, на прибрежный курорт Mar-a-Lago, который принадлежит Трампу. Там семейство собиралось отпраздновать День благодарения.

Tiffany Trump with price tag on the bottom of her shoe....maybe she plans on returning them.... pic.twitter.com/sHAIjkbdFe