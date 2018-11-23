Дочь Трампа крупно опозорилась в аэропорту

Дочь президента США Дональда Трампа оконфузилась при посадке в самолет на авиабазе Эндрюс. Журналисты заметили, что Тиффани Трамп забыла снять ценник с туфлей.

Прогулки в эксклюзивных нарядах с приклеенными ценниками не делают чести влиятельным особам. Фотография Тиффани и Иванки Трамп разлетелась по всей Сети. На ней отчетливо видно: на подошве правой туфли 25-летней Тиффани Трамп оставлен ценник.

"Возможно, она подумывает вернуть эти туфли в магазин", – предполагают комментаторы. О бренде эксклюзивной обуви, с которой дояь Трампа забыла снять ярлык, не сообщается.

Дочерей президента США Дональда Трампа – Тиффани и Иванку - запечатлели во время их посадки в самолет на авиабазе Эндрюс в Мэриленде. Наследницы главы государства собирались лететь во Флориду, на прибрежный курорт Mar-a-Lago, который принадлежит Трампу. Там семейство собиралось отпраздновать День благодарения.

Tiffany Trump with price tag on the bottom of her shoe....maybe she plans on returning them.... pic.twitter.com/sHAIjkbdFe — Richard Penze (@RichardPenze) 22 ноября 2018 г.

Пользователи сравнивают дочь Трампа с супругой британского принца Гарри – Меган Маркл. В октябре пара прибыла с официальным визитом в королевство Тонга. Во время шествия по дорожке в аэропорту Фуаммоту папарацци заметили, что с платья герцогини Сассекской не снят ценник, напоминают "Известия".

Дочь Трампа Тиффани в январе стала почетным гостем на вечеринке Playboy. Традиционное мероприятие организовал сын недавно умершего основателя мужского журнала Хью Хефнера – Купер. Вечеринка прошла в Лос-Анджелесе, в отеле Culver Hotel. Как писали американские СМИ, дочь Трампа большую часть времени провела в компании с наследником империи Хефнера.