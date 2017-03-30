Иванка Трамп отказалась от денег отца
Иванка Трамп заявила, что многих беспокоил ее неофициальный статус советника президента. И вот теперь ей предстоит работать в Белом доме, не получая зарплату. "Я буду следовать тем же правилам, которыми руководствуются остальные чиновники", – цитирует ее Associated Press.
Белый дом официально подтвердил вступление Иванки Трамп в должность советника президента. В своем сообщении пресс-служба администрации главы государства поприветствовала ее "беспрецедентный поступок".
Недавно лидер США Дональд Трамп заявил, что его дочь получила пропуск в Белый дом и допуск к секретным данным с целью неофициально помогать администрации. Новость вызвала шквал критики со стороны экспертов, осудивших этическую сторону вопроса.
Примечательно, что муж Иванки Трамп тоже работает в администрации главы государства. Джаред является советником президента и руководит отделением "американских инноваций".
Ранее соседи Иванки Трамп указали на неряшливость ее семейства. По их словам, обслуживающий персонал президентской дочери оставляет мешки с отходами у обочины, не ориентируясь на график мусоровоза. Жители района недовольны и тем, что родственники лидера США занимают большую часть парковки.
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