Дочь Трампа оконфузилась из-за цитаты в Сети

Старшая дочь президента США Дональда Трампа Иванка попала в нелепую ситуацию из-за неправильной цитаты физика Альберта Эйнштейна, которую разместила в одном из своих блогов. Об этом сообщает британский ежедневник The Independent.

"Если факты противоречат теории, измени их. Альберт Эйнштейн", – написала она в своем микроблогере в Twitter. Запись была размещена еще четыре года назад, однако широкой общественности стала известна лишь сейчас, пишет издание.

Проблема в том, что сам великий физик никогда не произносил эти слова. Тем не менее, как отметил один из пользователей соцсети, ложность цитаты "лишь украшает твит" дочери американского лидера. The Independent подчеркивает, что неверные цитаты весьма распространены на просторах интернета.

"If the facts don't fit the theory, change the facts." - Albert Einstein #quote #sunday — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 23 июня 2013 г.

Стоит отметить, что Иванку Трамп называют самой влиятельной женщиной Соединенных Штатов и даже "серым кардиналом" Белого дома. По мнению многих экспертов, она оказывает непосредственное влияние на решения, которые принимает ее отец.

Так, несколько месяцев назад The Independent написало о роли дочери американского лидера в принятии решения об ударе ракетами "Томагавк" по сирийскому аэродрому Шайрат. Издание со ссылкой на свои источники сообщило, что Иванка убедила отца атаковать вооруженные силы сирийского президента Башара Асада.





Эту версию подтвердил старший сын Дональда Трампа Эрик, который в интервью британской газете The Telegraph заявил, что его сестра была "убита горем и возмущена жестокостью" атаки в сирийской провинции Идлиб, которая якобы и была проведена войсками Асада с аэродрома Шайрат. "Иванка – мать троих детей, и у нее есть влияние. Я уверен, она сказала: "Послушай, это ужасно!" В такие моменты мой отец будет действовать", – сказал он.

Сама же Иванка, говоря о степени своего влияния, как-то призналась, что "иногда критикует" инициативы отца. По информации издания The Cut, в некоторых случаях она публично протестует против решений главы Белого дома, а порой может воздействовать на него "тихо, откровенно и напрямую".

