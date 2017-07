Дочь Трампа оконфузилась из-за цитаты в Сети

"Если факты противоречат теории, измени их. Альберт Эйнштейн", – написала она в своем микроблогере в Twitter. Запись была размещена еще четыре года назад, однако широкой общественности стала известна лишь сейчас, пишет издание.

Проблема в том, что сам великий физик никогда не произносил эти слова. Тем не менее, как отметил один из пользователей соцсети, ложность цитаты "лишь украшает твит" дочери американского лидера. The Independent подчеркивает, что неверные цитаты весьма распространены на просторах интернета.

"If the facts don't fit the theory, change the facts." - Albert Einstein #quote #sunday