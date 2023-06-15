Кому идет больше: Иванка Трамп повторила шикарный образ Кейт Миддлтон

История ареста замка Пугачевой и Галкина* Тесты Звезде Comedy Woman удалили опухоль Игры Сонник

Топ новостей недели

Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича "Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом Стас Пьеха попал в реанимацию Стас Пьеха попал в реанимацию

Лента новостей

Четверг 15 июня

08:00Кому идет больше: Иванка Трамп повторила шикарный образ Кейт Миддлтон 06:38Приятное с полезным: эффективное средство от комаров 04:06Маткапитала хватит на покупку 6 "квадратов" 02:21Районов с доступным жильем стало больше 00:26Качественный сон и разнообразное питание: как сохранить молодость после 40 22:40Как сделать завтрак полноценным? Ответила врач-диетолог 22:20Эксперт назвала потенциальную опасность шаурмы для здоровья 21:40Врач-гастроэнтеролог назвала пользу кваса для организма 20:40Опубликованы подробности состояния Валдиса Пельша 20:20Психолог предупредил Бузову о серьезных проблемах из-за привязанности к мягким игрушкам 20:00Облепленный проводами и датчиками Пьеха показал фото после коронарографии 19:24Ляйсан Утяшева напугала фанатов фигурой в купальнике 18:40"Она пьет из-за меня": известный шоумен заявил о готовности отвезти Волочкову в наркоклинику 18:30Джиган исполнил новую песню вместе с трехлетним сыном 18:20Недавно родившая жена Прилучного показала сексуальную фигуру 18:00Валдис Пельш перенес операцию – СМИ 17:40Авторитет Бородиной поставили под сомнение: телезвезда ответила жестко 17:20Парапсихолог предупредил Бородину о повторяющихся неудачах в любовных делах 17:00Попавший в реанимацию режиссер Сокуров рассказал о своем состоянии 16:40"Поезжайте туда, где делали": "скорая" отказалась забирать умиравшую после ЭКО Макарскую 16:20Уставшая Буланова после свадьбы сообщила радостную новость 16:00Короткое платье и заплетающиеся ноги: Успенская появилась в обнимку с дочерью 15:40"Почему вы так забили на себя?": Россияне обвинили Волочкову в злоупотреблении фильтрами 15:20"Совершенство": Климова показала стройное тело в новой фотосессии 15:00"Никто не покупает билеты": Блогер рассказал о невостребованности Брежневой за границей 14:40Суд отказал Земфире в снятии статуса иноагента 14:20"Нестерильная любовь": Джигурда раскрыл содержимое интимной переписки с Анисиной 14:00"В изоляторе праздновала": Тодоренко столкнулась с трудностями перед днем рождения 13:40В Бутово мужчина ранил ножом жену и малолетнюю дочь 13:20Отправившаяся в путешествие Нетребко показала точеную фигуру 13:00"Я не вижу": Бузова пожаловалась на проблемы со зрением 12:40В Иркутской области произошло массовое отравление шаурмой 12:20"Животное": Батурин ответил цинично высказавшейся о Костомарове певице 12:00Стала известна неприглядная информация о Дмитрии Нагиеве 11:40Наводнение в Сочи: река Мацеста вышла из берегов 11:00"Проблем меньше": Никас Сафронов категорически отказался жениться и назвал причину 10:40Отдых Анфисы Чеховой обернулся травмой 10:30Голые ноги, конверты от щедрых мужчин и рычащий Джигурда: Калашникова с размахом отметила 39-летие 10:20На российский рынок выходит крупный производитель мебели 10:00Заплаканную Портман поймали на прогулке с мужем после разоблачения его романа на стороне 09:40Попавший в больницу из-за проблем с сердцем Стас Пьеха показал фотографию в датчиках 09:20В России упал спрос на квартиры-студии 09:00Совсем другая: Появившаяся на публике Кадышева кардинально изменилась 08:40Зачем квакает лягушка? 10 фактов о жизни удивительного создания 08:20"Ничто не предвещало беды": Известная певица выпала с 10 этажа вместе с дочерью 08:00"Она никогда не была молодой": Психолог объяснила желание Высоцкой жить с престарелым мужем 06:14Столичные новостройки у реки на 10% дороже 04:39Скандальный финал и дефиле в купальниках: как проходил первый в Советском Союзе конкурс красоты 02:31Квартиры какой площади лучше продаются 00:02В образе Мэрилин Монро: Преобразившаяся Волочкова станцевала с четырьмя незнакомцами
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Кому идет больше: Иванка Трамп повторила шикарный образ Кейт Миддлтон

Кому идет больше: Иванка Трамп повторила шикарный образ Кейт Миддлтон
64

Пользователи на просторах Интернета рассуждают о том, кому больше подходит платье – Кейт Миддлтон или Иванке Трамп.

То, что звезды время от времени повторяют друг за другом образы – не секрет. На красных дорожках бывают и такие курьезные моменты, когда знаменитости приходят в одинаковых нарядах. Конечно, это становится поводом для обсуждений. На этот раз у всех на устах выходы в свет Кейт Миддлтон и Иванки Трамп.

К счастью, ходили они на разные мероприятия, а вот платья надели одинаковые. Недавно жена принца Уильяма посетила премьеру фильма про Джеймса Бонда "Не время умирать", где удивила публику своим образом. Она появилась в платье от Дженни Пекхэм, стоимость которого более пяти тысяч долларов!

Видимо, наследница экс-президента вдохновилась нарядом Кейт Миддлтон и на роскошной бат-мицву дочери появилась в таком же. Отличались платья только цветом. Принцесса Уэльская выбрала золотой оттенок, а Иванка Трамп бирюзовый. Прически, к слову, тоже были разными: монаршая особа элегантно собрала волосы, а дочь политика, наоборот, их распустила.

А на просторах Интернета пользователи теперь спорят – кому же одеяние идет больше? И мнения разделились. Стоит отметить, что Иванку Трамп не в первый раз обвиняют в копировании нарядов принцессы Уэльской. В гардеробе у наследницы экс-президента уже далеко не один раз были платья, в которых появлялась Кейт Миддлтон.

15 июня 2023, 08:00
Кейт Миддлтон. Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Page Six✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Золото, бриллианты и шампанское: как прошла роскошная коронация Карла III

Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: Isabel Infantes / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: Christoph Meyer / dpa / www.globallookpress.com

По теме

Тайна Кейт Миддлтон: что она прятала под своим платьем на свадьбе

Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

 Иванка Мари Трамп

Иванка Мари Трамп модель, писательница

Опубликованы подробности состояния Валдиса Пельша

Опубликованы подробности состояния Валдиса Пельша
Валдис Пельш находится в больнице. О его состоянии появляется противоречивая информация. На днях в СМИ появилась новость о том, что российский телеведущий Валдис Пельш попал в больницу якобы из-за проблем с сердцем.

Психолог предупредил Бузову о серьезных проблемах из-за привязанности к мягким игрушкам

Психолог предупредил Бузову о серьезных проблемах из-за привязанности к мягким игрушкам
По мнению психолога, Ольге Бузовой давно пора повзрослеть. Недавно Ольга Бузова призналась, что до сих пор спит с мягкими игрушками.

Облепленный проводами и датчиками Пьеха показал фото после коронарографии

Облепленный проводами и датчиками Пьеха показал фото после коронарографии
Российский певец Стас Пьеха находится в больнице под наблюдением врачей. На днях россиян потрясла одна за другой тревожные новости о любимых артистах – в больницу из-за проблем с сердцем угодили сразу две звезды – Валдис Пельш и Стас Пьеха.

Ляйсан Утяшева напугала фанатов фигурой в купальнике

Ляйсан Утяшева напугала фанатов фигурой в купальнике
Ляйсан Утяшева экстремально похудела благодаря оздоровительным процедурам. Российская гимнастка и супруга комика Павла Воли Ляйсан Утяшева всегда старалась держать себя в форме.

"Она пьет из-за меня": известный шоумен заявил о готовности отвезти Волочкову в наркоклинику

"Она пьет из-за меня": известный шоумен заявил о готовности отвезти Волочкову в наркоклинику
Анастасии Волочковой пообещали помочь. Анастасия Волочкова не стыдится того, что любит выпить, и не боится предстать перед публикой подшофе.

Выбор читателей

13/06Втр"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом 13/06ВтрВ готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича 14/06СрдУставшая Буланова после свадьбы сообщила радостную новость 13/06ВтрИз русской блондинки в темнокожую афроледи: Елена Малышева резко изменила внешность 13/06Втр"Везет": Барановская объявила о зарплате на Первом канале 14/06Срд"Нестерильная любовь": Джигурда раскрыл содержимое интимной переписки с Анисиной