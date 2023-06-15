Кому идет больше: Иванка Трамп повторила шикарный образ Кейт Миддлтон

Пользователи на просторах Интернета рассуждают о том, кому больше подходит платье – Кейт Миддлтон или Иванке Трамп.

То, что звезды время от времени повторяют друг за другом образы – не секрет. На красных дорожках бывают и такие курьезные моменты, когда знаменитости приходят в одинаковых нарядах. Конечно, это становится поводом для обсуждений. На этот раз у всех на устах выходы в свет Кейт Миддлтон и Иванки Трамп.

К счастью, ходили они на разные мероприятия, а вот платья надели одинаковые. Недавно жена принца Уильяма посетила премьеру фильма про Джеймса Бонда "Не время умирать", где удивила публику своим образом. Она появилась в платье от Дженни Пекхэм, стоимость которого более пяти тысяч долларов!

Видимо, наследница экс-президента вдохновилась нарядом Кейт Миддлтон и на роскошной бат-мицву дочери появилась в таком же. Отличались платья только цветом. Принцесса Уэльская выбрала золотой оттенок, а Иванка Трамп бирюзовый. Прически, к слову, тоже были разными: монаршая особа элегантно собрала волосы, а дочь политика, наоборот, их распустила.

А на просторах Интернета пользователи теперь спорят – кому же одеяние идет больше? И мнения разделились. Стоит отметить, что Иванку Трамп не в первый раз обвиняют в копировании нарядов принцессы Уэльской. В гардеробе у наследницы экс-президента уже далеко не один раз были платья, в которых появлялась Кейт Миддлтон.