Иванку Трамп пристыдили за бессовестное воровство

Итальянский модельер и креативный директор бренда Aquazzura Эдгардо Осорио подал в суд на дочь президента США Иванку Трамп. Истец заявляет, что девушка похитила у него запатентованный дизайн туфель.

Дизайнер Эдгардо Осорио сравнил туфли под названием "Дикая штучка" из коллекции Aquazzura с обувью "Хетти" от Иванки Трамп и нашел, что они полностью повторяют друг друга, что дало ему право подать в суд за плагиат. Отметим, по меньшей мере одно отличие у этих продуктов есть – туфли итальянского модельера стоят 785 долларов за пару, а Иванка Трамп просит за свои творения лишь 65 долларов.

Изначально Эдгардо Осорио не хотел идти в суд. Он требовал лишь удовлетворить требования бренда – снять туфли Иванки Трамп с продажи, уничтожить оставшуюся на складах партию, отменить рекламную кампанию, а все полученные в ходе продаж "Хетти" деньги передать "правообладателю".

Компания Иванки Трамп отказалась идти на уступки, и теперь искать правых и виноватых будет суд. Впрочем, и теперь у сторон есть возможность урегулировать все в досудебном порядке. Первое слушание по делу назначено на март 2018 года, передает РИА Новости.

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump) Июн 9 2017 в 5:23 PDT

При этом модный бренд пытался пристыдить Ивангку Трамп и раньше. "Одна из самых раздражительных вещей в индустрии моды – когда кто-то откровенно ворует твои авторские права и даже не беспокоится. Вам лучше знать. Позор тебе, Иванка Трамп! Плагиат не является самой искренней формой лести", – написал бренд Aquazzura под снимком, сравнивающим туфли Иванки и Осорио.