Дочь Трампа оконфузилась в Италии

Дочь президента США Иванка Трамп посетила в Риме ресторан "Кафе святого Игнатия". Там с ней произошел курьез.

Причиной конфуза стал снимок форварда футбольного клуба "Лацио" Джорджо Кинальи. Увидев его, Иванка Трамп спросила у владельца заведения, что за святой изображен на фотографии. "Это не святой, но великий чемпион "Лацио", – цитирует ресторатора портал FourFourTwo.



Джорджо Киналья выступал за "Лацио" в 1969-1976 годах, на его счету 140 голов в 263 матчах. Футболист признан величайшим игроком римского клуба. Умер форвард в 2012 году в возрасте 65 лет.

Ivanka Trump thought Lazio legend Giorgio Chinaglia was a Christian Saint https://t.co/QojxOrmWPX pic.twitter.com/KUJu6yq8yv — 101 Great Goals (@101greatgoals) 25 мая 2017 г.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что американский президент Дональд Трамп принял решение нанести ракетный удар по Сирии под влиянием дочери. Иванка якобы была шокирована фотографиями с места химической атаки в провинции Идлиб и в разговоре с отцом настояла на атаке вооруженных сил сирийского лидера Башара Асада.

Как писали Dni.Ru, Иванку Трамп, занимающую в Белом доме должность советника главы государства, называют одной из самых авторитетных фигур в нынешней администрации США. Она имеет колоссальное влияние на отца, который не принимает ни одного более-менее важного решения без ее совета.