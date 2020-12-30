"Жизнь в нем едва теплилась": сын раскрыл шокирующие данные о покойном Гафте

Валентин Гафт скончался 12 декабря в кругу родных. Пасынок Михаил Левитин-младший рассказал о последних днях артиста.

Последние несколько лет здоровье Валентина Гафта оставляло желать лучшего. После перенесенного инсульта актер, который уже с трудом говорил и передвигался, проходил реабилитацию. Также известно, что у артиста была болезнь Паркинсона.

Пасынок, зная о состоянии Гафта, старался его не беспокоить. Михаил Левитин-младший общался с отчимом всего полчаса в день. Остальное время актер дремал или спал. "Жизнь в нем едва теплилась", – отметил сын Ольги Остроумовой.

Валентин Иосифович понимал, что его дни сочтены. Врачи тоже не скрывали: артист, ставший фактически беспомощным, не сможет выкарабкаться.

О том, что Гафт скоро уйдет из жизни, стало понятно общественности после беседы Ольги Остроумовой с журналистами в сентябре. Тогда она рассказала, что артист, будучи лежачим больным, не хочет видеть большую компанию. К тому моменту актер практически не разговаривал, но близкие научились его понимать.

Напомним, прощание с Валентином Гафтом состоялось 15 декабря в московском театре "Современник". В тот же день его похоронили на Троекуровском кладбище. Коллеги и поклонники утопили могилу артиста в цветах.