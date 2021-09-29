"Валя, если бы я знал": известный режиссер взвыл из-за поведения Гафта

Валентин Гафт среди коллег и друзей славился не только своими блестящими ролями, но и прекрасным чувством юмора. Его своеобразные шутки всегда были остроумны и удивительно метки.
А вот импровизаторский талант актера, давно по достоинству оцененный зрителями, к сожалению, долго не замечали режиссеры. Так, Виктор Титов только после смерти звезды театра и кино пожалел, что не дал артисту роль побольше.
Режиссер понял, что упустил свой шанс снять Валентина Гафта в большой роли после того, как узрел его острые шутки и мизансцены. На съемки картины "Здравствуйте, я ваша тетя" актера пригласил друг и коллега Михаил Казаков. Артисту досталась маленькая роль дворецкого.
Однако несмотря на весьма небольшую роль, Валентин Гафт сразу начал импровизировать в кадре, сообщает "Царьград". У него это настолько хорошо вышло, что в результате режиссер раскаялся, поняв, что недооценил таланта знаменитости.
"Валя, если бы я знал", – посетовал Титов.
Интересно, что отец Валентина Гафта часто сравнивал сына с Михаилом
Казаковым. Родитель артиста считал, что тот – настоящий актер, а его сын на фоне друга смотрится
невзрачно. Мать тоже не верила в актерские таланты наследника. Она рекомендовала ему выбрать другую профессию. К счастью, Валентин Гафт в то время не послушал своих строгих родителей.
Популярные темы форума
Боюсь рожать а муж требует
Первая любовь
Как отучить сына курить?
гороскоп