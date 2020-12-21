Внебрачный сын заговорил о наследстве Гафта: Был возмущен

Единственная дочь артиста покончила с собой в начале 2000-х. Знаменитость тяжело переживала уход любимой девочки. Позже выяснилось, что у актера есть еще один ребенок – в 1971 году у него родился внебрачный сын Вадим. Художница Елена Никитина рассказала, что когда она сообщила Валентину Гафту о беременности, тот просто исчез. Сейчас отпрыску 49 лет, он живет в Бразилии и очень похож на своего отца.
Ольга Остроумова отметила, что знала о существовании внебрачного сына. По словам актрисы, в последние годы супруг помогал ему материально. Однако она не понимает, с какой стати мужчина собирается претендовать на наследство звездного папы.
Елена Никитина заверила, что Вадим очень удивился подобным заявлениям вдовы Валентина Гафта. "Он был так возмущен... Он сказал о том, что это клевета", – процитировала сына художница. При этом бывшая любовница актера отметила, что наследнику было бы приятно, если бы отец что-нибудь ему оставил.
Напомним, Валентин Гафт скончался из-за последствий, связанных с инсультом, который он перенес около года назад. Последние месяцы артист почти не вставал и не мог разговаривать. Заботу о актере взяла на себя Ольга Остроумова, она до последнего дня делала все, чтобы восстановить здоровье супруга.
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