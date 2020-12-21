Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Странное поведение Пугачевой и Галкина вызвало скандал
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Понедельник
21 декабря
Лента новостей
17:42
Скрываемая от общественности дочь Чумакова и Ковальчук шокировала страшной правдой
17:31
Перенесшая серьезную операцию дочь Гузеевой показала снимок с бритой головой
17:21
"Прям не знаешь, куда себя засунуть": Бузову приложили за связь с Малышевой
16:58
Звезда сериала "Тайны следствия" оказалась в больнице с разбитой головой
16:46
"Со своей мымрой": бывшая Кержакова вляпалась в отношения с хитрым мужиком
16:46
Актриса театра "Фестиваль" стала жертвой мошенников
16:37
Оперштаб сделал заявление о новых ограничениях из-за мутации коронавируса
16:32
Соседи подозревают убийство: полиция проигнорировала вызов в дом к актрисе Старшенбаум
16:31
Молодая супруга удивила признанием об интимной жизни с Цекало
16:05
В Дмитрове провалившейся под лед лосихе потребовалась помощь спасателей
15:54
"Нужно продать душу дьяволу": фигурист о жестокости Тутберидзе
15:50
Внук впервые показал подаренную Пугачевой роскошную квартиру
15:50
Внебрачный сын заговорил о наследстве Гафта: Был возмущен
15:42
Названы лучшие российские сериалы 2020 года
15:21
В Подмосковье задержали серийного вора-домушника
15:03
Телеканал "Пятница" открестился от "Дома-2" как от прокаженного: Упаси господь
14:59
Подарок к Новому году: названа дата официального развода Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
14:57
Володин: Работа по отмене роуминга между Россией и Белоруссией близка к завершению
14:53
"Плетет интриги, сплетничает": Калашникова взвыла из-за бывшей пассии Шаляпина
14:44
Россия прекращает авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма COVID-19
14:33
В Кремле высказались о закрытии границ с Великобританией из-за нового штамма COVID-19
14:32
Автор "Ералаша" Борис Грачевский заразился коронавирусом
14:31
Сменившая пол известная актриса показалась в новом облике
14:27
"Мы тебя упустили": жена Газманова отреагировала на свадьбу Авербуха и Арзамасовой
14:23
Малолетнего убийцу отца-алкоголика объявили секс-символом и героем
14:22
Люди ахнули при виде Волочковой без парика
14:19
"Шикарная певица": Бузова замахнулась на хит Шнурова
14:12
"Мне было так стыдно": звезда "Моей прекрасной няни" вынуждена скрываться из-за преступления Ефремова
13:59
"Как же мерзко": сделанная наспех свадьба Арзамасовой и Авербуха вызвала раздражение
13:48
Задумавшие новый проект Меган Маркл и принц Гарри разгневали британцев: Кто им дал деньги?
13:45
"Ее жадность зашкаливает!": вдовец набросился на дочь Легкоступовой из-за наследства
13:37
Васильева содержит взрослых детей за возможность видеться с внуками
13:30
"Мы очень близки": разведенная Кабо появилась с младенцем на руках
13:28
Названа причина смерти создателя "Ну, погоди!" Александра Курляндского
13:27
52-летняя Бондарчук показала тело без прикрас
13:24
Российский генерал предупредил о подготовке Эрдогана к экспансии в Крым
13:21
В Роспотребнадзоре рассказали о мерах предосторожности для получивших вакцину от COVID-19
12:59
"Не могу ни принять это, ни понять": Маковецкий рассказал о чудовищном поступке отца
12:58
"Позорище какое": актрису Марию Горбань освистали за попытку соблазнить женатого Дмитрия Маликова
12:53
Жуткое ДТП в Москве унесло жизни двух человек
12:45
Сын высказался о тайной свадьбе Авербуха и Арзамасовой
12:41
"А вы бы смогли вот так?": Королева публично оголилась после слухов о разводе
12:32
Как магазины обманывают россиян с помощью новогодних скидок и акций
12:22
Академик РАН о панике в Европе из-за мутации коронавируса: Чистой воды психоз
12:16
"Мишка "Сухофрукт" и Наташа "Мать Тереза": вскрылось темное прошлое Цивина и Дрожжиной
12:07
Умер создатель легендарного мультфильма "Ну, погоди!" Александр Курляндский
11:56
В России создадут 18-тонный грузовик на водородном топливе
11:53
Обедневшая Ротару продает отель за неприличную сумму
11:49
"Может сменить фамилию!": Катя Лель поговорила со скрывающей родство дочерью
11:47
"Не могу простить": Марина Федункив о жесткой и наглой неблагодарности мужей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это ваша дочь!?": редкий снимок Цымбалюк-Романовской с наследницей вызвал у народа недоумение
Политолог: После краха нынешнего режима Белоруссию ждет "новый Лукашенко"
Коронавирус в России: за сутки число заразившихся выросло на 29,3 тысячи
Подросла замена: Дочь Пугачевой стала копией матери и произвела фурор в Сети
"Я уже сказала, как меня похоронить": Дрожжина готовится к смерти после угроз
Аналитик назвал имя наиболее вероятного преемника Лукашенко
Шоу-бизнес
Внебрачный сын заговорил о наследстве Гафта: Был возмущен

Внебрачный сын заговорил о наследстве Гафта: Был возмущен

Валентин Гафт. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Валентин Гафт скончался в Москве 12 декабря. Последние 25 лет жизни актер провел в браке с Ольгой Остроумовой, которой и оставил в наследство все имущество. Однако появились еще претенденты на богатства звезды.
прочитано 1778 раз

Единственная дочь артиста покончила с собой в начале 2000-х. Знаменитость тяжело переживала уход любимой девочки. Позже выяснилось, что у актера есть еще один ребенок – в 1971 году у него родился внебрачный сын Вадим. Художница Елена Никитина рассказала, что когда она сообщила Валентину Гафту о беременности, тот просто исчез. Сейчас отпрыску 49 лет, он живет в Бразилии и очень похож на своего отца.

ПО ТЕМЕ

Борьба за наследство: жена Гафта упекла родную дочь в психушку

"Бессовестная! Сделала ему много гадостей!": Сафронов прямо на похоронах плюнул в бывшую жену Гафта

 Валентин Иосифович Гафт

Валентин Иосифович Гафт Актер

Ольга Остроумова отметила, что знала о существовании внебрачного сына. По словам актрисы, в последние годы супруг помогал ему материально. Однако она не понимает, с какой стати мужчина собирается претендовать на наследство звездного папы.

Елена Никитина заверила, что Вадим очень удивился подобным заявлениям вдовы Валентина Гафта. "Он был так возмущен... Он сказал о том, что это клевета", – процитировала сына художница. При этом бывшая любовница актера отметила, что наследнику было бы приятно, если бы отец что-нибудь ему оставил.

Напомним, Валентин Гафт скончался из-за последствий, связанных с инсультом, который он перенес около года назад. Последние месяцы артист почти не вставал и не мог разговаривать. Заботу о актере взяла на себя Ольга Остроумова, она до последнего дня делала все, чтобы восстановить здоровье супруга.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 21 декабря 2020, 15:50 Источник: Ты не поверишь ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды рыдали на прощании с Валентином Гафтом

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Сын имеет право на наследство, и Ольга должна понимать, что это единственный сын , с матерью которого Гафт поступил подло и женщина одна его вырастила. При дивой дочери все равно часть наследства перешла бы ей. Так что не надо жадничать и сын не виноват, что его отец так поступил паскудно... мог бы хотя бы помогать его матери...
Гость
Ответить
Гость
Что мог оставить больной престарелый Гафт и хотел бы да не мог. Всем руководила Ольга,а по совести сын то настоящий,но она заранее все прибрала своим деткам
Сын настоящий и вырастила его мать. Одна. Помощи не просила и ей ее никто не предлагал. Видно было, что люди скромные, порядочные. Такое впечатление произвёл сын. Он хотел видеть наконец своего отца и проявил инициативу. Разве можно человека за это осуждать. Он ни о чем не просил. И сейчас не просит. Понятно, что Остроумова не может быть довольна такой ситуацией. Есть сын, а вдруг он будет претендовать и т.д. Ее можно понять. Но , тем не менее, если что-то и достанется сыну, какая-то малость, то это будет вполне справедливо.
Гость
Ответить
Гость
Что мог оставить больной престарелый Гафт и хотел бы да не мог. Всем руководила Ольга,а по совести сын то настоящий,но она заранее все прибрала своим деткам
Понятно, что сын настоящий, но официально не признан отцом. Причем объявился он всего пару лет назад, когда Гафт был уже серьезно боленю Скоро таких еще десяток найдется. Остроумова прожила с Гафтом много лет, ухаживала за больным. Понятно, что все наследство должно достаться ей! Справедливо и по совести.
Гость
Ответить
Что мог оставить больной престарелый Гафт и хотел бы да не мог. Всем руководила Ольга,а по совести сын то настоящий,но она заранее все прибрала своим деткам
1

Популярные темы форума

Политика

Эксперт: Лукашенко всегда воевал против России
Британцы требуют от журналиста BBC извиниться перед Путиным за выходку на пресс-конференции: Опозорил страну
Лукашенко назвал условия помилования своего соперника Бабарико
Аналитик назвал имя наиболее вероятного преемника Лукашенко

Шоу-бизнес

Малолетнего убийцу отца-алкоголика объявили секс-символом и героем
Люди ахнули при виде Волочковой без парика
"Шикарная певица": Бузова замахнулась на хит Шнурова
"Мне было так стыдно": звезда "Моей прекрасной няни" вынуждена скрываться из-за преступления Ефремова

Проишествия

Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала
"Жертвой может стать любая": смерти подруги стримера Reeflay в прямом эфире дали объяснение

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Позорище какое": актрису Марию Горбань освистали за попытку соблазнить женатого Дмитрия Маликова

Певца заставили смутиться

Шоу-бизнес

"Плетет интриги, сплетничает": Калашникова взвыла из-за бывшей пассии Шаляпина

У модели начались панические атаки
Шоу-бизнес

"Может сменить фамилию!": Катя Лель поговорила со скрывающей родство дочерью

Певица об отношениях с наследницей
Шоу-бизнес

"Мишка "Сухофрукт" и Наташа "Мать Тереза": вскрылось темное прошлое Цивина и Дрожжиной

Чем занималась пара в лихие 90-е

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2020 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года
У кого есть шанс разбогатеть в 2021 году: прогноз от Василисы Володиной
Гороскоп для Весов на 2021 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Бывшая подопечная Тарасовой рассказала о ее хамском поступке: Наглая ложь!
Футболиста Павлюченко объявили в розыск за крупные долги
Губерниев пожевал варежку в прямом эфире: Сказал – сделал
Ягудин публично унизил Плющенко на льду

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+