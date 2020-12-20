Похороны Валентина Гафта Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Странное поведение Пугачевой и Галкина вызвало скандал
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Воскресенье
20 декабря
Лента новостей
17:16
"Точно от Гарика?": отцовство Харламова поставили под сомнение из-за неожиданной публикации Асмус
17:02
"История закончена": Рапунцель ушла из "Дома-2" до закрытия шоу
16:33
"Это ваша дочь!?": редкий снимок Цымбалюк-Романовской с наследницей вызвал у народа недоумение
16:15
Лукашенко назвал условия помилования своего главного соперника
15:51
Ночное похождение Пенкина к Пугачевой закончилось побегом
15:50
Королева довела аборигенов до слез: Все племя рыдало
15:49
Борьба за наследство: жена Гафта упекла родную дочь в психушку
14:40
"Эскортные рожи": Бородина врезала бывшим участникам "Дома-2" за критику
14:31
Мурашко анонсировал начало массовой вакцинации россиян старше 60 лет
14:13
Экс-любовница претендует на наследство Валентина Гафта
14:04
"Следит и изучает": Галкин назвал любимчиков Пугачевой
14:02
Аналитик назвал имя наиболее вероятного преемника Лукашенко
13:35
"Ничего не может быть хорошо": Страшный инсульт стал для Бузовой началом суровой борьбы
13:33
"Мне тяжело": муж покойной Легкоступовой утопает в общественной травле
13:14
Водил по ресторанам и угощал вином: стало известно о тайной связи Гафта и Волочковой
12:49
Опозорил страну: британцы требуют от журналиста BBC извиниться перед Путиным за выходку на пресс-конференции
12:33
"Шпагатный террор": Волочкова умудрилась сесть на пол интимным местом
12:32
Экс-участница "Дома-2" ликует из-за закрытия "цитадели зла и разврата"
12:31
"У нас была шведская семья": Вскрылась интимная связь Пенкина с экс-участницами группы "Мираж"
11:57
Адвокат Алибасова заявил о желании продюсера покончить с собой
11:49
"Тебе срочно надо уходить": Шифрин раскрыл неожиданные подробности из жизни домработницы Киркорова и Пугачевой
11:48
Босоногая Варум порезвилась с Ярмольником за спиной Агутина
11:41
Снова вверх: в России выявили почти 29 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки
10:50
Канделаки считает катастрофой отстранение России от Олимпийских игр
10:44
Звезда "Дома-2" предрекла возвращение шоу после новости о закрытии
10:42
"Мне сейчас тяжело": голодающая Волочкова распродает квартиры
10:41
Зеленский готовится к "информационной войне" из-за российской вакцины от COVID-19
08:03
Кокорин покинул Россию в разгар пандемии
06:47
"Теперь тунеядцам нечего жрать": оставшихся у разбитого корыта звезд "Дома-2" унизили
04:29
Отравилась ртутью: Виктория Бекхэм довела себя опасной диетой
02:34
Дети Галкина устроили разборки на камеру
00:17
Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 декабря 2020 года
22:19
"Уже практически без сил": россияне бьют тревогу из-за переутомленного сына Рудковской
20:16
"Пагубные привычки ломают": Бузова заговорила о зависимости
20:07
Кто может повторно заразиться COVID-19? Ответил академик РАН
19:09
В Стерлитамаке открылся новый инфекционный центр
18:13
Актер Юрий Борисов заразился коронавирусом во время съемок
17:57
Познер резко отреагировал на громкое закрытие шоу "Дом-2"
17:43
Сколько Собчак и Бузова заработали благодаря "Дому-2"
17:41
Асмус в прошлом: Харламов предложил известной певице стать его девушкой
17:32
Политолог: После краха нынешнего режима Белоруссию ждет "новый Лукашенко"
17:11
Путин исполнил мечту тяжелобольного ребенка в рамках акции "Елка желаний"
16:59
Российский писатель скончался из-за коронавируса
16:59
Морду бы начистили: Лолита оправдалась за прилюдный скандал в троллейбусе
16:14
Эксперт: Россия готова прекратить поддержку Лукашенко в случае невыполнения обязательств по реформе
16:07
Галкин лишился связи с любимой падчерицей из-за дочери
15:48
Навка рассекретила подробности жизни с Песковым
15:26
Как изменилась жизнь Шнурова после разговора с Путиным
14:48
Лукашенко связал развитие Белоруссии с успешной работой КГБ
14:14
Тодоренко угодила в больницу вместе с ребенком
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сын Джигарханяна открыл дело о наследстве
Лукашенко назвали главным препятствием на пути к Союзному государству
Больше не общаемся: Киркоров об истинной причине увольнения верной домработницы Люси
Лукашенко связал развитие Белоруссии с успешной работой КГБ
Коллеги недовольны работой Дмитрия Борисова
Политолог: После краха нынешнего режима Белоруссию ждет "новый Лукашенко"
Шоу-бизнес
Борьба за наследство: жена Гафта упекла родную дочь в психушку

Борьба за наследство: жена Гафта упекла родную дочь в психушку

Валентин Гафт. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Смерть единственной дочери заслуженного артиста окутана тайнами и всевозможными домыслами. Поговаривают, что Валентин Гафт долгое время винил себя за столь раннюю кончину родственницы. Однако нашлись и те, кто назвал истинные причины гибели девушки.
прочитано 1336 раз

Выяснилось, что вторая жена звезды Инна Елисеева всю жизнь издевалась над дочерью и контролировала все денежные сбережения семьи. Покойный артист боялся возвращаться домой, так как женщина сразу же нападала на него и требовала заработную плату.

ПО ТЕМЕ

Экс-любовница претендует на наследство Валентина Гафта

 Валентин Иосифович Гафт

Валентин Иосифович Гафт Актер

Несмотря на это, Елисеевой было мало. Она строила планы на будущее наследство Валентина Иосифовича, но все портила их совместная дочь. Ведь девушка должна была стать прямой наследницей всех богатств артиста.

"Ольгу упекла в психбольницу, хотя та была совершенно нормальная. Оля все время была в стрессе. Инна убрала ее кавалера, и она покончила с собой. Когда Олечка ушла, Инна переписала все свое имущество на сиделку", – призналась подруга Гафта.

Теперь о сбережениях Валентина Иосифовича мечтает и его сын Вадим. 40-летний пасынок живет в Бразилии. Стоит отметить, что он никогда не общался с отцом и не напоминал о своем существовании.

О наследстве заговорила любовница Гафта. Художница Елена Никитина заявила, что их общий сын тоже не отказался бы от малейшей доли наследства. Несмотря на все душераздирающие реплики Никитиной, жена актера посетовала, что внебрачный пасынок еще при жизни отца претендовал на крупные денежные выплаты.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 20 декабря 2020, 15:49 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как прославился Валентин Гафт

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Господи, только похоронили человека а уже слетелись вороны наследство делить. Самим то не противно? И ещё что интересно, откуда у старых артистов, которые уже бог знает сколько лет не снимаются и не выходят на сцену после смерти обнаруживаются какие-то заоблачные богатства?
1

Популярные темы форума

Политика

Аналитик назвал имя наиболее вероятного преемника Лукашенко
Опозорил страну: британцы требуют от журналиста BBC извиниться перед Путиным за выходку на пресс-конференции
Зеленский готовится к "информационной войне" из-за российской вакцины от COVID-19
Лукашенко связал развитие Белоруссии с успешной работой КГБ

Шоу-бизнес

Актер Юрий Борисов заразился коронавирусом во время съемок
Познер резко отреагировал на громкое закрытие шоу "Дом-2"
Сколько Собчак и Бузова заработали благодаря "Дому-2"
Асмус в прошлом: Харламов предложил известной певице стать его девушкой

Проишествия

Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала
"Жертвой может стать любая": смерти подруги стримера Reeflay в прямом эфире дали объяснение

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Это ваша дочь!?": редкий снимок Цымбалюк-Романовской с наследницей вызвал у народа недоумение

Известно, что пианистка не имеет детей

Шоу-бизнес

Королева довела аборигенов до слез: Все племя рыдало

Певица стала героиней реалити-шоу

Шоу-бизнес

Борьба за наследство: жена Гафта упекла родную дочь в психушку

Финансы семьи стали насущным вопросом
Шоу-бизнес

"Эскортные рожи": Бородина врезала бывшим участникам "Дома-2" за критику

Телеведущая в шоке от высказываний

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года
У кого есть шанс разбогатеть в 2021 году: прогноз от Василисы Володиной
Гороскоп для Весов на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Бывшая подопечная Тарасовой рассказала о ее хамском поступке: Наглая ложь!
Футболиста Павлюченко объявили в розыск за крупные долги
Губерниев пожевал варежку в прямом эфире: Сказал – сделал
Ягудин публично унизил Плющенко на льду

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+