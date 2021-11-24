Немоляева откровенно о близости с Гафтом: И целовались, и обнимались

Светлана Немоляева стала героиней программы "Судьба человека". Артистка предалась воспоминаниям и упомянула некоторые личные детали.

84-летняя народная артистка рассказала ведущему Борису Корчевникову, что с юности была очень близка с Валентином Гафтом. Всю жизнь они прожили бок о бок, вместе учились, проводили время, а потом нередко играли возлюбленных. Всех поклонников до сих пор интересует вопрос, был ли у коллег роман в жизни, ведь на сцене они всегда казались идеальной парой.

Познакомились они на одной из встреч в доме Светланы Немоляевой. Тогда именно там собирались интересные люди разных творческих направленностей: от актеров до художников. Кто именно привел будущую звезду – артистка точно не знает до сих пор. Однако встреча стала судьбоносной. Оказалось, что и без любовного эпизода у кумиров общественности не обошлось.

По словам артистки, еще в юности они вместе ходили на каток. Она вспомнила, что в то время все выбирали именно это место, чтобы иметь возможность "обниматься и целоваться". Однако было ли между ними что-то подобное в тот момент, она не может вспомнить.

Светлана Немоляева задавала этот вопрос и Валентину Гафту. Однако, к сожалению, романтических деталей той встречи он тоже до конца припомнить не смог. Звезда "Служебного романа" до сих пор не может поверить в то, что друга больше нет.

