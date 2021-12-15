"Валя был гусаром": Крутой спустя год не может смириться со смертью Гафта

Композитор в своем блоге поделился кадрами с вечера воспоминаний, который прошел в театре "Современник" на годовщину смерти советского актера. На встречу пришли коллеги и поклонники Валентина Иосифовича.
"Валя всегда был искрометным, обаятельнейшим гусаром с грустными глазами, душой компании, Актером огромнейшего таланта (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – с трепетом поделился Крутой. Также Игорь Яковлевич с грустью отметил, что поколение актеров школы и таланта Гафта практически ушло. Поклонники прониклись трогательно-печальным настроением музыканта.
"Спасибо за прекрасные уникальные кадры с вечера! ", "Вечная память", "Уходят лучшие. Но мы их помним и любим. Подтверждение этому Ваше видео", "Светлая память. Спасибо, Игорь Яковлевич, за прекрасное видео", "Эту пустоту невозможно будет заполнить, Игорек, таких, как Гафт называют «штучным товаром»… Быть может, заучит грубовато, но по-другому не скажешь", "Так приятно на Вас смотреть, спасибо за теплый репортаж царствия небесного", - написали комментаторы.
Ранее Игорь Крутой порадовал поклонников видео из отпуска, куда он отправился с дочерью и близким другом Филиппом Киркоровым с семьей. Он рассказал, что певец часто ведет себя по-детски, становится душой компании и веселит друзей. Подписчики с таким мнением согласились и пожелали артистам хорошего отдыха.