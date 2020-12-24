Инсульт и паралич: Ахеджакова раскрыла причину тяжелого состояния Гафта перед смертью

12 декабря ушел из жизни актер театра и кино Валентин Гафт. В последние годы жизни он оказался практически обездвижен, передвигался на инвалидном кресле. И Лия Ахеджакова, которая была знакома с актером почти полвека, объяснила причину.

14 декабря 2017 года Валентин Гафт был экстренно госпитализирован после неудачного падения. Летом 2018-го все спектакли с его участием в "Современнике" снова отменили "в связи с болезнью артиста". Из-за прогрессирующей болезни Паркинсона Гафт оказался прикован к инвалидному креслу: у звезды отказывали ноги.

"Ноги плохо слушаются, – признавался тогда перенесший инсульт Гафт. – Поэтому пришлось взять тайм-аут". У него начались проблемы с работой сердца, памятью – артист порой даже близких не узнавал близких.

Лия Ахеджакова пояснила, что тогда случилось с коллегой по театру. "Однажды я его спросила: "Валечка, у тебя ноги отнимаются? Это у тебя случилось так после того, что случилось с твоей дочечкой?" Он ответил: "Да." – вспоминает актриса. – Это было такое глубокое для него потрясение и такая страшная трагедия".

Напомним, дочь Гафта после его развода осталась с матерью. Но, как говорят знакомые, якобы та издевалась над девочкой – оскорбляла, била, закрывала в комнате и уходила из дома, приводила в дом мужчин и занималась с ними сексом на глазах у дочки, сдавала девочку в психушку. В итоге все кончилось бедой – Ольга Гафт наложила на себя руки за год до 30-летия. Эта беда резко пошатнула здоровье Валентина Иосифовича...