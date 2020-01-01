Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2018

Сборная Аргентины по футболу заняла третье место в рамках регионального отборочного турнира. Команда смогла пробиться в следующую стадию Чемпионата мира наряду с Бразилией, Уругваем, Колумбией и Перу.
Тренирует сборную Аргентины местный специалист Хорхе Сампаоли. Команда выступит в группе D. В ее состав вошли:
Вратари - Науэль Гусман, Франко Армани, Вильфредо Кабальеро.
Защитники - Габриэль Меркадо, Николас Тальяфико, Кристиан Ансальди, Федерико Фасио, Маркос Акунья, Хавьер Маскерано, Маркос Рохо, Николас Отаменди, Эдуардо Сальвио.
Полузащитники - Лукас Билья, Эвер Банега, Анхель Ди Мария, Максимильяно Меса, Мануэль Лансини, Джованни Ло Чельсо, Кристиан Павон.
Нападающие - Гонсало Игуаин, Лионель Месси (капитан), Серхио Агуэро, Пауло Дибала.
Матчи сборной Испании на ЧМ-2018
16 июня, 16:00 мск. Аргентина - Исландия. Стадион "Спартак", Москва.
21 июня, 21:00 мск. Аргентина - Хорватия. Стадион "Нижний Новгород", Нижний Новгород.
26 июня, 21:00 мск. Нигерия - Аргентина. Стадион "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург.
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