Месси чудом избежал катастрофы в России
Матч в Санкт-Петербурге выдался очень волнительным. Аргентина с трудом избежала позора на мундиале.
Для прохода в следующую стадию турнира аргентинцам нужна была только победа. Осознавая это, звезда южноамериканской сборной Лионель Месси с первых секунд ринулся в атаку и уже на 14-й минуте встречи открыл счет. Однако больше забить в первом тайме игрокам не удалось. На перерыв команды уходили, когда на табло горело 0:1.
Во второй 45-минутке едва не произошла катастрофа для аргентинцев. В начале тайма Виктор Мозес четко реализовал пенальти и сравнял счет. После этого воодушевленные нигерийцы блокировали все атаки Аргентины. Лишь под занавес игры, на 86-й минуте ситуацию удалось исправить защитнику Маркосу Рохо. Он забил победный мяч в ворота сборной Нигерии.
Итог встречи 1:2 и команда Аргентины проходит в 1/8 чемпионата мира, где встретится со сборной Франции. Матч состоится 30 июня.
#ARG left it late. So, very late.— FIFA World Cup �� (@FIFAWorldCup) 26 июня 2018 г.
Next up on Saturday…..#FRA.�� pic.twitter.com/RpDaYrOsSx
В свою очередь Нигерия турнир покидает. Африканской команде удалось заработать на ЧМ-2018 лишь три очка и занять третье место в своей группе.
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