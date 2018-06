Месси чудом избежал катастрофы в России

Матч в Санкт-Петербурге выдался очень волнительным. Аргентина с трудом избежала позора на мундиале.

Для прохода в следующую стадию турнира аргентинцам нужна была только победа. Осознавая это, звезда южноамериканской сборной Лионель Месси с первых секунд ринулся в атаку и уже на 14-й минуте встречи открыл счет. Однако больше забить в первом тайме игрокам не удалось. На перерыв команды уходили, когда на табло горело 0:1.



Во второй 45-минутке едва не произошла катастрофа для аргентинцев. В начале тайма Виктор Мозес четко реализовал пенальти и сравнял счет. После этого воодушевленные нигерийцы блокировали все атаки Аргентины. Лишь под занавес игры, на 86-й минуте ситуацию удалось исправить защитнику Маркосу Рохо. Он забил победный мяч в ворота сборной Нигерии.

Итог встречи 1:2 и команда Аргентины проходит в 1/8 чемпионата мира, где встретится со сборной Франции. Матч состоится 30 июня.

#ARG left it late. So, very late.

Next up on Saturday…..#FRA. pic.twitter.com/RpDaYrOsSx