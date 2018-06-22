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Безвольный и обиженный: Месси опозорился перед Роналду

Фото: Dni.Ru/Петр Козлов
Как же стремительно течет время! Чемпионат мира начался всего неделю назад, а сыграно уже почти треть матчей. Закончился первый тур группового этапа, начался второй. Кто-то уже решил свои задачи по выходу в плей-офф, кто-то, наоборот, начинает паковать чемоданы. Во втором туре группы D отношения выясняли сборные Хорватии и Аргентины. 
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Аргентина каждый турнир является одним из фаворитов мундиаля, но каждый раз ей чего-то не хватает. Крайний раз они смогли выиграть чемпионат мира в 1986 году, когда блистал Марадона. Перед матчем корреспондент Dni.Ru пообщался с болельщиками сборной Аргентины, чтобы узнать, что они думают по этому поводу.

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"Сборной не хватает порядка и организованности". "Слишком велика роль Месси – он заменяет собой тренера и выбирает состав; играют не лучшие, а те, кто в хороших отношениях с Лео", – вот основной посыл болельщиков. Тем не менее, фанаты продолжают любить Месси так же сильно, как Марадону ("ни в коем случае нельзя их сравнивать! Они оба великие, каждый в свое время"), а самым популярным прогнозом был счет 2:0. Хорватские болельщики, в свою очередь, точных прогнозов не давали, осторожно заявляя, что верят в свою сборную и просто желают ей победы.

В Нижний Новгород (матч проходил в этом городе) болельщиков Аргентины приехало в несколько раз больше, нежели хорватов. Пожалуй, среди всех южноамериканских фанатов, приехавших в Россию, аргентинцы – самые грустные. Бразильцы, перуанцы и колумбийцы гораздо веселее и радостнее (хотя, это всего лишь субъективное мнение). Но когда аргентинцев много (или очень много, как в четверг вечером в Нижнем Новгороде), то они могут дать жару. Поднявшись на трибуны и окинув взглядом стадион, можно было подумать, что матч проходит в каком-нибудь Буэнос-Новгороде или Нижнем-Айресе – все было бело-голубого цвета. И лишь несколько маленьких островков с хорватскими красно-белыми "шашечками", которые тонули в аргентинском море.

Фото: Dni.Ru/Петр Козлов

Сборные подошли к матчу в разном настроении и с разными результатами. В первой игре хорваты уверенно обошли Нигерию – 2:0. Аргентина же не смогла побороть Исландию – 1:1. Более того, лидер южноамериканцев Месси не реализовал пенальти, и на него обрушился шквал критики в СМИ. Во многом эта критика была связана еще и с гениальной игрой в первом туре главного соперника Месси – Криштиану Роналду (напомним, он сделал хет-трик в матче против Испании). С турнирной точки зрения хорватов в этом матче устраивала и ничья.

Игра началась осторожно, никто не стал форсировать события. Аргентина больше владела мячом, но не знала, что с этим владением делать. Такое впечатление, что в атаке весь расчет был на импровизацию и высокое исполнительское мастерство атакующих игроков. Тренер же хорватской сборной очень хорошо разобрал игру соперника. Хорваты очень компактно и организованно оборонялись, время от времени проводя интересные контратаки. Тренер также учел, что у Аргентины не самые сильные фланговые защитники, поэтому во всех контратаках мяч доставлялся именно в эти зоны. Хорваты позволяли аргентинцам владеть мячом, но в районе центрального круга.

У Аргентины совсем не клеилась игра в атаке. Чувствовалось, что игроки очень сильно нервничают. Этим периодически пользовались хорваты, включая мощный прессинг и заставляя ошибаться аргентинцев в простых ситуациях. В целом, первый тайм прошел достаточно скучно, без большого количества опасных моментов. Даже болельщики под конец тайма совсем затихли.

Фото: Dni.Ru/Петр Козлов

Второй тайм начался в том же ключе, что заканчивался первый. Хорваты спокойно оборонялись и прессинговали, аргентинцы нервничали и ошибались. Одна из таких ошибок привела к голу – на 53 минуте вратарь Кабальеро хотел отдать пас верхом своему защитнику, но неудачно – получился мягкий заброс на игрока соперника Ребича, который с лету не промахнулся. 1:0, Хорватия!

После пропущенного гола Аргентина взвинтила темп, но это не слишком помогло. Появился сумбур, суета, но до реальных голевых моментов не дошло. Не возникло ощущения, что "гол назревает". Хорваты так же спокойно и грамотно оборонялись, периодически аккуратно потягивая время, так же бегали в контратаки. Не помогли и замены, сделанные тренером бело-голубых Сампаоли. Вышедшие на замену Игуаин и Дибала игру не столько усилили, сколько нарушили баланс игры в сторону атаки и оголили оборону.

Фото: Dni.Ru/Петр Козлов

На 80-й минуте хорватам удалось провести классную атаку, которая завершилась великолепным ударом Модрича. 2:0, исход игры почти предрешен.

Аргентинцы, которые и так всю игру нервничали, под конец матча психанули и перешли на откровенную грубость. То и дело вспыхивали конфликты, стычки. Лишь благодаря судье Равшану Ирматову из Узбекистана обошлось без удалений.

Болельщики сборной Аргентины окончательно расстроились и затихли. Хорватские фанаты, будучи в огромном меньшинстве, с легкостью перекрикивали весь стадион.

Фото: Dni.Ru/Петр Козлов

На 86-й минуте хорватский полузащитник Иван Ракитич со штрафного попал в крестовину. А на 90-й трое хорватов убежали в контратаку и Ракитич издевательски закатил третий мяч в ворота Аргентины. 3:0! Хорватия ликует! Они вышли в плей-офф Чемпионата мира впервые с 1998 года. А Аргентина рискует уже после следующего матча отправиться домой.

Фото: Dni.Ru/Петр Козлов

А что Месси? Может ли игрок, который претендует на звание лучшего игрока в истории, так безвольно играть в самых важных матчах? В прошедшей игре он гораздо больше запомнился спорами с арбитром и с соперниками, нежели хорошей игрой.

Этой сборной Аргентине катастрофически не хватает характера. Как не хватает его лучшему игроку этой сборной. И как не хватает его болельщикам этой сборной, от которых (пусть и не специально) с трибуны в голову корреспондента Dni.Ru прилетела бутылка с водой. Проигрывать тоже нужно уметь.

22 июня 2018, 08:30
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