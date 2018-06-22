Оскорбившего россиянку аргентинского болельщика довели до слез

47-летний Нестор Фернандо Пенови раскаялся в том, что издевался над девушкой во время ЧМ-2018 в России, которую попросил на камеру повторять за ним нецензурные слова на португальском языке. Он признал, что это была плохая шутка.



С мужчиной связались журналисты и ему пришлось принести извинения России, своей семье, друзьям, своему народу и девушке, которую он оскорбил своим поступком, сообщает Ciudad Magazine. Пенови отметил, что не имеет ничего против женщин. "Мне очень стыдно, я не такой", — заявил он, добавив, что не подозревал, что видео окажется в Сети. В итоге он расплакался, когда его спросили, как он объяснит своим детям то, что он сделал.