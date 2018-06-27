"Ну ты и позорник": Губерниев разнес больного Марадону

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев грубо раскритиковал поведение легендарного аргентинского футболиста и тренера Диего Марадоны, показавшего два средних пальца во время матча между Аргентиной и Нигерией. Свое мнение Губерниев высказал в Instagram.

"Диего, ну ты и позорник! Яков Фак (биатлонист. – Прим. ред.) тебя дери!" – написал комментатор. По его мнению, команда Нигерии заслужила победу. Аргентинских же футболистов он назвал "дном", а капитана их сборной Лионеля Месси — "слабаком".

Вскоре, узнав о том, что Марадоне пришлось обращаться за медицинской помощью, Губерниев пожелал ему здоровья. "Марадона попал в больницу после матча Аргентина – Нигерия! Диего стало плохо на стадионе! Здоровья, Диего Армандо Марадона! Здоровья!" – написал он в своем микроблоге.

Публикация от Дмитрий Губерниев�� (@guberniev_dmitry) 26 Июн 2018 в 3:22 PDT

Легендарный футболист прокомментировал сообщения о том, что ему понадобилась госпитализация. "Хочу сказать всем, что я в порядке, я не был госпитализирован. В перерыве матча с Нигерией у меня сильно болела шея, я страдал от декомпенсации", – написал Марадона на своей странице в Facebook.

Диего рассказал, что его осмотрел доктор и рекомендовал пойти домой, но он не стал этого делать. "Как я мог уйти? Всех целую, спасибо за поддержку!" — резюмировал футболист.

О неприличном жесте аргентинца во время матча на ЧМ-2018 высказался и экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер. "Боюсь, что Марадона рискует превратиться в посмешище", – цитирует его The Telegraph.

Бывший футболист английской национальной сборной Рио Фердинанд отметил, что карьера Марадоны в качестве игрока была великолепной. "Но, к сожалению, случаются такие моменты. Неприятно видеть такое", — заявил он.

Напомним, что сборная Аргентины обыграла Нигерию со счетом 2:1. Встреча проходила в Санкт-Петербурге.