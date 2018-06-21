Провалившегося Месси вызвали на "шашечную" дуэль

Боевая ничья в первом матче на чемпионате мира по футболу в России заставила сборную Аргентины пересмотреть свои планы на турнир: теперь команде Лионеля Месси просто необходимо обыгрывать хорватов. Об этой и других встречах, которые пройдут в рамках мундиаля 21 июля, в обзорном материале Dni.Ru.

Дания – Австралия, "МАТЧ!", 15:00*

Первый матч чемпионата мира по футболу 21 июня состоится в Самаре. На местной арене сойдутся сборные Дании и Австралии.

В более выгодном положении находятся датчане: они смогли обыграть соперников по группе в первом матче, чем обеспечили себе неплохое преимущество. У команды – три очка, она делит первое место в квартете со сборной Франции.

Австралийцы же уступили в стартовой встрече. Теперь "кенгуру-футболистам" нужна только победа. В противном случае на выход в плей-офф рассчитывать не приходится.

Фаворитом встречи многие называют сборную Дании. Но ждать легкой игры не стоит: спортсмены из Австралии наверняка мертвой хваткой вцепятся в последний шанс продлить себе футбольный праздник.

Франция – Перу, "МАТЧ!", 18:00

Не меньший ажиотаж должна вызвать и встреча, которая пройдет Екатеринбурге. Французы постараются отстоять свое право на лидерство в группе C, а перуанцы – реабилитироваться после поражения от сборной Дании.

По сути, Перу находится в той же ситуации, что и Австралия – команде нужна только победа. Проигрыш будет означать вылет с турнира.

Если в скорости команды друг другу почти не уступают, то по классу французы соперников обходят – "трехцветные" считаются самыми сильными в группе. Погубить команду Дидье Дешама может расчет на легкую победу: сборная Перу давно не демонстрировала успехи на мундиале и наверняка мотивирована бороться до конца.

Аргентина – Хорватия, Первый канал, 21:00

Самым ярким матчем дня обещает стать противостояние в группе D: сборная Аргентины встретится с командой Хорватии. Для обеих игра в Нижнем Новгороде является ключевой.

Аргентинцы в главе с Лионелем Месси фактически провалили старт ЧМ-2018. Они играли с крепкой сборной Исландии и не смогли вырвать победу.

Лидер команды был очень раздосадован таким результатом. Теперь у Месси появилась возможность отыграться: ему нужно выйти победителем из дуэли с "шашечными".

Для хорватов же победа над Аргентиной станет невероятным успехом. Европейская сборная гарантирует себе выход из группы и сможет сыграть последний матч с Исландией без оглядки на результат.

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