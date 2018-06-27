"Передозировка": Марадона едва не умер на матче в России

Причина госпитализации легенды футбола – передозировка наркотиков, утверждают источники в окружении аргентинца. Сам Марадона заявляет, что все эти сообщения – просто слухи, в больницу его со стадиона не увозили.

Диего Марадона переволновался во время матча сборных Аргентины и Нигерии, у него возникли проблемы с давлением. Так прокомментировал сообщения о госпитализации легендарного футболиста журналист Даниэль Аркуччи. Однако медики, по его словам, все проблемы решили, аргентинец чувствует себя лучше.

В свою очередь журналист Мутаз Чехадзе рассказал, что российские врачи, осмотревшие Марадону, поставили диагноз "передозировка наркотиков". Легендарному футболисту стало плохо после матча третьего тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Нигерии (2:1). В первой половине игры аргентинец бурно реагировал на происходящее на поле, но во время второго тайма даже успел вздремнуть.

Аргентина в первом тайме и Аргентина во втором тайме. pic.twitter.com/ECLndcsD3R — SPORT24.ru (@sport24_ru) 26 июня 2018 г.

Ближе к концу встречи Марадона снова взбодрился и после гола аргентинцев показал камерам два средних пальца. Но после свистка он не мог самостоятельно покинуть свое место на трибуне. Сообщалось, что аргентинец был доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга, передает "Чемпионат".

Diego Maradona was attended to by medics after the Nigeria v #Argentina game (via @joelcanojr ) pic.twitter.com/p6oZvTfk0j — Joe Morrison (@joefooty) 26 июня 2018 г.

"Просто хочу сказать вам, что я в порядке, и нет, я не был госпитализирован. В перерыве матча с Нигерией у меня появилась сильная боль в затылке. Врач посоветовал мне уехать домой, но как я мог уйти?" - написал Диего в своем Instagram.

Подписчики экс-тренеру аргентинцев не поверили. Большинство сочло, что легенде футбола не стоит вести себя подобным образом.