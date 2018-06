"Передозировка": Марадона едва не умер на матче в России

Диего Марадона переволновался во время матча сборных Аргентины и Нигерии, у него возникли проблемы с давлением. Так прокомментировал сообщения о госпитализации легендарного футболиста журналист Даниэль Аркуччи. Однако медики, по его словам, все проблемы решили, аргентинец чувствует себя лучше.

В свою очередь журналист Мутаз Чехадзе рассказал, что российские врачи, осмотревшие Марадону, поставили диагноз "передозировка наркотиков". Легендарному футболисту стало плохо после матча третьего тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Нигерии (2:1). В первой половине игры аргентинец бурно реагировал на происходящее на поле, но во время второго тайма даже успел вздремнуть.

Ближе к концу встречи Марадона снова взбодрился и после гола аргентинцев показал камерам два средних пальца. Но после свистка он не мог самостоятельно покинуть свое место на трибуне. Сообщалось, что аргентинец был доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга, передает "Чемпионат".

Diego Maradona was attended to by medics after the Nigeria v #Argentina game (via @joelcanojr ) pic.twitter.com/p6oZvTfk0j