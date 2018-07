Марадону застукали за жаркими поцелуями с молоденькой красоткой

Решающий матч за выход в 1/4 финала со сборной Франции выдался напряженным. Однако Марадона предпочел не нервничать. Видимо, это же посоветовали ему медики – на предыдущей игре аргентинцев футбольный мэтр принял столько успокоительных, что его пришлось доставить в больницу. Правда, до госпитализации легендарный игрок успел показать обществу несколько неприличных жестов.

На сей раз обошлось без скандала. Этому способствовала, судя по всему, хорошая компания: 57-летнего Марадону сопровождала 27-летняя модель Росио Олива. После каждого напряженного момента она успокаивала своего кавалера – пара сливалась в страстном поцелуе, не стесняясь присутствующих, пишет Daily Star.

