Бабкина неожиданно для всех воссоединилась с бывшим гражданским мужем

В личной жизни известной певицы Надежды Бабкиной произошел неожиданный поворот.

Артистка публично подтвердила, что вновь воссоединилась со своим бывшим гражданским мужем Евгением Гором. Эта новость была озвучена на съемках популярного телешоу "Дуэты", где Бабкина и Гор вместе исполнили знаменитую песню "Там, где клен шумит".

Выступление стало для артистки настоящим сюрпризом. По правилам шоу участники до последнего момента не знают, с кем им предстоит выйти на сцену. Бабкина призналась, что не ожидала увидеть Гора и была приятно удивлена этой встречей.

"Когда открывается эта стена, то видишь своего человека, с которым утром завтракали, но он почему-то раньше уехал. Говорит, на работу. Ну, на работу так на работу", — поделилась она своими эмоциями.

Певица отметила, что они вместе уже более 23 лет. Несмотря на все перипетии, их отношения остаются крепкими.

Бабкина также подчеркнула, что секрет их долгого совместного пути заключается в любви и понимании. "Нас все время разводят. А у нас все хорошо!", — с улыбкой добавила она.

Ранее артистка делилась с подписчиками своими переживаниями о том, как провела новогодние каникулы. Она призналась, что в этот период практически не выходила из дома и наслаждалась отдыхом. "Это моя единственная слабость", — написала она.