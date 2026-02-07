Бабкину подняли на смех из-за странного вида: Будто пчелы ее покусали

Надежда Бабкина попала под шквал критики злых языков.

Причиной для насмешек стало ее изменившееся лицо, которое многие пользователи интернета назвали "раздутым". Все это случилось после участия артистки в съемках шоу "Дуэты" вместе с ее молодым возлюбленным Евгением Гором.

Народная артистка не раз сталкивалась с критикой, как за свои профессиональные достижения, так и за личную жизнь. Вот и отношения с Гором, который младше Бабкиной на 30 лет, вызывают неоднозначные реакции у публики.

Тем не менее, на этот раз основное внимание сосредоточилось на ее внешности. После выхода шоу в сети появились комментарии, в которых пользователи открыто выражали свое недовольство ее видом. Многие отметили, что уколы красоты и пластические операции, которыми она увлекается, не только не улучшили ее внешний вид, но и сделали его комичным.

"Выглядит так, будто пчелы ее покусали", — написал один из комментаторов. Стоит отметить, что сама артистка никогда не скрывала наличие процедур и открыто говорила о том, что прибегала к услугам пластических хирургов. Однако это не уберегло ее от насмешек и критики.