"Полюбили с первого взгляда": семья Арзамасовой и Авербуха решилась на серьезный шаг

Звезда "Папиных дочек" Елизавета Арзамасова и легендарный хореограф Илья Авербух растрогали поклонников до слез, исполнив заветную мечту своего четырехлетнего сына Льва и впустив в дом нового члена семьи.



Пока светская тусовка обсуждает новые проекты и гастрольные графики звездной пары, в подмосковном гнездышке Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха случилось настоящее чудо. Актриса опубликовала в своем блоге видео, которое мгновенно стало виральным: на кадрах запечатлен момент, от которого сжимается сердце. Супруги подарили своему четырехлетнему наследнику Льву долгожданную собаку. Маленький щенок с первого взгляда покорил сердца всех домочадцев, превратив обычный будний день в грандиозный семейный праздник.

"Мы назвали ее Лаки и полюбили с первого взгляда", — призналась Елизавета, светясь от счастья.

Имя для питомца выбрали символичное — Лаки (от англ. "счастливчик"). И, глядя на то, в какую любящую семью попал четвероногий малыш, сомневаться в его удаче не приходится.

Для Арзамасовой и Авербуха этот подарок — не просто очередная игрушка для сына. Актриса подчеркнула, что появление собаки — это в первую очередь важный воспитательный момент. Несмотря на нежный возраст, Лев официально провозглашен главным хозяином Лаки. Родители уверены: забота о живом существе поможет мальчику взрастить в себе чувство ответственности и сострадания.

"У него теперь есть самая настоящая ответственность. Ну а мы все вместе будем ему помогать", — поделилась Елизавета планами на будущее.

Теперь утро маленького Льва будет начинаться не с мультиков, а с заботы о преданном друге, который уже готов следовать за ним по пятам. Все члены семьи буквально соревнуются за право провести как можно больше времени с новым питомцем, который наполнил дом звонким лаем и бесконечной энергией.

Семья Арзамасовой и Авербуха уже давно стала в российском шоу-бизнесе эталоном гармонии. Несмотря на внушительную разницу в возрасте, супруги демонстрируют удивительное единодушие в вопросах воспитания детей. Лиза, которую многие до сих пор воспринимают как юную Галину Сергеевну, на глазах у всей страны превратилась в мудрую и заботливую маму, умеющую создавать вокруг себя атмосферу тепла и уюта.