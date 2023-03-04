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Суббота 4 марта

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"Женщин у него было много": разочарованный Панкратов-Черный пожинает плоды разгульной жизни

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Судьба дарит Александру Панкратову-Черному новые испытания.

73-летний актер и кинорежиссер Александр Панкратов-Черный прославился на всю страну по фильму "Мы из джаза". В этом году фильму исполняется уже 40 лет, а актер с удовольствием вспоминает дни съемок. Однако, поклонники еще могут застать талант Панкратова-Черного на сцене или в кадре.

По мнению нумеролога Фариды Красавкиной, несмотря на почтенный возраст, в жизни Александра Панкратова-Черного еще могут быть новые свершения. Этот год будет для актера очень хорошим. Ему по-прежнему важно выходить в свет и показывать себя, реализуя свои таланты и сильные стороны.

Сейчас уже, по прошествии лет, актер может испытывать так называемое "мнимое одиночество". У него даже могут быть депрессии, но Александр никогда этого не покажет, говорит эксперт. Один из его минусов разгульная жизнь, плоды которой он может ощущать в отсутствии внутренней гармонии.

Фото из личного архива Фариды Красавкиной

"Женщин у него было очень много в жизни. Такое бывает у людей с энергией Венеры — большое количество любвеобильности и, если не предали, верности", — говорит Фарида.

Не остается Александр Панкратов-Черный в стороне и от общественной повестки. Так, разочарованный поведением Ивана Урганта актер публично высказал свое мнение о ведущем.

4 марта 2023, 09:59
Александр Панкратов-Черный. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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