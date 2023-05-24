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Среда 24 мая

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"В голове не укладывается": Панкратов-Черный в шоке от поведения Галкина*

"В голове не укладывается": Панкратов-Черный в шоке от поведения Галкина*
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Александр Панкратов-Черный признался журналистам, что сильно расстроен из-за Максима Галкина*.

Фестиваль патриотического кино "Малая земля", который открылся в Новороссийске, ознаменовался участием в нем Александра Панкратова-Черного. Актер устроил творческий вечер, в ходе которого пообщался с журналистами на различные темы. Обсудил он в ходе беседы и Максима Галкина*.

Именно на мероприятии, целью которого стало демонстрация любви граждан к родине, была затронута наиболее болезненная тема для каждого патриота. Ею стало антироссийское поведение звезд, которые были любимцами россиян.

Взять, например, того же Максима Галкина*. По мнению Александра Васильевича, из юмориста получился также великолепный телеведущий. Однако, вместо того, чтобы в тяжелое для страны время остаться в родных пенатах и вдохновлять сограждан, тот поспешно уехал. Теперь же он вдохновляет иностранцев посмеяться над россиянами в весьма кровожадной, при этом, форме: взять, например, ту же ужасную шутку про голову журналистки Скабеевой.

"Такое сотворил. В голове не укладывается", – в шоке хватается за голову Панкратов-Черный, рассуждая о поведении Галкина*.

По мнению актера, Максим Галкин* опозорил память предков: отца и деда. Оба они были людьми военными и достигли высот в карьере, полностью вложив душу в дело, которым занимались на благо Родины. Отец юмориста, как сообщается, руководил несколькими из ведомств, подчиняющихся Минобороны СССР и РФ, а дед Максима Галкина* – инженер-подполковник, который и вовсе заслужил звание Героя Советского Союза.


* – признан и агентом по решению Минюста РФ.

24 мая 2023, 19:23
Максим Галкин*. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Лишить звания, гражданства и недвижимости: кто из российских звезд наплевал на страну

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com

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