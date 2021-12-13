"Брат": Панкратов-Черный вскрыл мнимое родство с Кончаловским

Гостем нового выпуска шоу "Судьба человека" стал знаменитый актер Александр Панкратов-Черный. 72-летний народный артист вспомнил молодость, становление карьеры и добрых товарищей, которые встретились ему на профессиональном пути.
Одной из главных персон, о которых поведал мужчина, стал Андрей Кончаловский. Кинорежиссер оказал мощное влияние на его личностный рост. Благодаря ему, Александр Панкратов-Черный стал звездой, будучи выпускником ВГИКа без перспективных связей.
Дебют актера состоялся в картине Андрея Кончаловского "Сибириада". Режиссер первым заметил мастерство коллеги и проложил ему путь к всесоюзной славе. На шоу "Судьба человека" Александр Панкратов-Черный рассказал, как развивались их дальнейшие отношения.
Выяснилось, что Андрей Кончаловский гордился связью с артистом и намеренно выдавал его за близкого родственника. Вместе с Александром Панкратовым-Черным они посещали масштабные встречи в звездной среде и держались как братья.
"Например, идем по коридору, а навстречу какой-то чиновник. Андрон меня обнимает и говорит: "Брат, ну что я хочу тебе сказать…" — сообщил актер в студии передачи "Судьба человека".
Андрей Кончаловский заявлял товарищу, что тому нужно мириться с творческими ограничениями из-за отсутствия влиятельной родни. "Ты случайно попал в кинематограф, как Шукшин", — говорил режиссер.
Несмотря на массу профессиональных препятствий, Александр Панкратов-Черный сделал огромный вклад в развитие отечественного кино, доказав публике свою неповторимость и уникальность. Ведущий шоу "Судьба человека" Борис Корчевников восхитился его историей.