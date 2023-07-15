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Суббота 15 июля

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Тест: угадайте фильмы с участием Александра Панкратова-Черного

Тест: угадайте фильмы с участием Александра Панкратова-Черного
100

Специально для любителей кино СССР. Сможете дать верные ответы?

Гений советского экрана Александр Панкратов-Черный блестяще вживается в разноплановые роли. В его фильмографии десятки потрясающих картин, которые можно пересматривать с удовольствием снова и снова. Они относятся не только к эпохе СССР. В творческом багаже актера есть и относительно свежие фильмы с интересным сюжетом.

Хорошо ли вы знаете кино с участием звезды? Попробуйте пройти тест. Все-таки Александр Панкратов-Черный старался, чтобы порадовать вас своими ролями!

Предлагаем ответить на восемь вопросов. В каждом из них — три варианта ответа, но правильный только один. При желании пройти тест можно повторно, если сразу набрали максимальное количество баллов.

Вспомните фильмы, где снимался Александр Панкратов-Черный, и получите отличный результат. Желаем успехов!

15 июля 2023, 08:06
Александр Панкратов-Черный. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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Фото: Universal Pictures/ZUMAPRESS.com
Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/www.globallookpress.com
Фото: Syncopy/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Фото: Billy Bennight/AdMedia/www.globallookpress.com

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