Тест: угадайте фильмы с участием Александра Панкратова-Черного

Специально для любителей кино СССР. Сможете дать верные ответы?

Гений советского экрана Александр Панкратов-Черный блестяще вживается в разноплановые роли. В его фильмографии десятки потрясающих картин, которые можно пересматривать с удовольствием снова и снова. Они относятся не только к эпохе СССР. В творческом багаже актера есть и относительно свежие фильмы с интересным сюжетом.

Хорошо ли вы знаете кино с участием звезды? Попробуйте пройти тест. Все-таки Александр Панкратов-Черный старался, чтобы порадовать вас своими ролями!

Предлагаем ответить на восемь вопросов. В каждом из них — три варианта ответа, но правильный только один. При желании пройти тест можно повторно, если сразу набрали максимальное количество баллов.

Вспомните фильмы, где снимался Александр Панкратов-Черный, и получите отличный результат. Желаем успехов!