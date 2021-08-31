В окружении Зеленского предложили переименовать Украину: Мы работаем над этим

Алексей Арестович известен своими громкими и порой даже абсурдными высказываниями. Например, не так давно советник главы Офиса Владимира Зеленского заявил, что Украина обречена на имперскость. В то же время он отметил, что слово "империя" было отравлено Россией.
На днях же Арестович решил поразмышлять о том, кто может претендовать на наследие Руси. И, по его мнению, конечно же, никто, кроме Украины. Он предложил изменить название страны на Русь-Украина. "Мы работаем над этим", – рассказал советник главы Офиса Зеленского.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в присущей ей манере прокомментировала предложение Арестовича. Она отметила, что рада узнать, над чем работают в Офисе президента Украины, поскольку возникали вопросы. Российский дипломат также предложила свой вариант названия Незалежной: "Укрусь. Не благодарите".
Ранее Алексей Арестович высказался о предательстве со стороны США. Советник главы Офиса президента Украины заметил, что среди западных военно-политических элит нет единого мнения о России. Также он заявил: американцы могут "сдать" Украину, как Афганистан, который поддерживали 20 лет.
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