В МИД России назвали неприемлемым употребление среднего рода для человека

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова публично ответила на вопрос западных коллег о ценностях России, за которые русский народ так яро борется. Об этом она сказала в ходе своей речи на концерте в Лужниках в честь дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
"Мы называем наших сыновей и дочерей "мальчики" и "девочки" и не приемлем среднего рода для человека", – заявила Захарова.
Также дипломат добавила, что Россия и русские – это государство и люди, которые живут с достоинством и честью. И именно так они справляются с трудностями. Помимо этого наши граждане чтят своих героев и никогда не предадут забвению память о них, пишет "Царьград".
По словам Захаровой, Россия борется со злом, потому что настоящая свобода – это свобода от зла. Она отметила, что наш народ невозможно запугать, потому что российские люди живут в вере и любви.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. Главная цель этой миссии – защита граждан, которые терпят давление киевского режима. В Минобороны России сообщали, что мирным гражданам ничто не угрожает.