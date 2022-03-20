"Им надо меньше дышать": Захарова мощно осадила противников Путина

Глава Минсельхоза ФРГ жестко высказался о возможности немцев повлиять на Владимира Путина. Джем Оздемир предложил соотечественникам ограничить потребление мяса, чтобы противостоять президенту РФ. Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на язвительные слова иностранного деятеля.
Директор департамента информации и печати мощно осадила германского политика и тех, кто с ним солидарен. В своем личном блоге она процитировала скандальное выражение мужчины и дала на него ироничный ответ.
Мария Захарова своеобразно пошутила насчет позиции Джема Оздемира. "Им еще надо меньше дышать, что стало бы вкладом и в защиту экологии, ну и против России", — выразилась женщина о гражданах Германии.
Примечательно, что скандальный призыв немецкого политика возник отнюдь не случайно, а из-за санкционных проблем. Глава Минсельхоза ФРГ подчеркнул, что грядет подорожание важных продуктов, в число которых входит продовольствие животного происхождения.
Ранее "Дни.ру" писали, что Мария Захарова доходчиво объяснила Западу российские ценности. Дипломат заявила, что употребление среднего рода по отношению к человеку считается неприемлемым в стране. По словам председателя МИД, Россия борется со злом, обеспечивая свободу.