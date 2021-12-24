Политолог Ищенко: Силовой сценарий на Донбассе нельзя считать маловероятным

Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о желании Украины решить конфликт на Донбассе силой.

Дипломат ранее высказалась о нарастающей напряженности на украинском направлении. Дипломат заявила, что, судя по всему, Незалежная готовится к агрессивному решению "проблемы Донбасса". Для этого власти Украины наращивают военный бюджет и активно приглашает в страну военных специалистов НАТО.



"Силовой сценарий на Донбассе нельзя считать маловероятным", – согласился с Марией Захаровой политолог. Он добавил, что Киеву нужна война. По мнению Ростислава Ищенко, раньше Украина боялась ее начинать, а теперь просто ждет, что наша страна сама на них нападет. Эксперт отметил, что Киев почти поверил в это.

Также он обратил внимание на то, что принципиально ситуация на Донбассе уже давно напряженная. По его словам, наращивание военного присутствия Незалежной в регионе продолжается уже восемь лет. Ищенко напомнил, что с НАТО они сотрудничают последние 30 лет. Политолог подчеркнул, что изменения очевидны на уровне риторики. По его словам, она стала жестче.

Напомним, со странами Североатлантического Альянса тесно сотрудничают государства, которые 30 лет назад составляли половину военных сил блока СССР на западном направлении. В свою очередь дипломат Николай Платошкин отметил, что ГДР, Польша и Чехословакия в настоящее время являются полноценными членами НАТО.