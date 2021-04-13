Гематома на пол-лица и провалы в памяти: обнародованы новые детали знакомства Задорнова с Галкиным

Журналисты поинтересовались, как родилась дружба Михаила Задорнова с двумя начинающими юмористами: Сергеем Дроботенко и Максимом Галкиным. Елена Владимировна отметила, что юморист был невероятно проницательным и сразу разглядел в юных коллегах талант. Позднее Максим около трех лет работал на Михаила Николаевича, чтобы набраться опыта.
Елена Бомбина вспомнила, что вместе с супругом была и в гостях у Максима и Аллы Борисовны в их шикарном особняке. Тогда сатирик привез в подарок шлем и кольчугу. Он любил необычные вещи. Однако со звездной парой связаны и трагические события в жизни Михаила Николаевича.
В 2006 году они вместе отправились в Швейцарию, чтобы насладиться горными видами и покататься на лыжах. Случилось страшное. Михаил Задорнов неудачно упал, все были напуганы. Максим Галкин вызвал скорую и поехал в травмпункт вместе с учителем. Тогда юморист пострадал достаточно серьезно: у него проявилась гематома на пол-лица, и начались провалы в памяти. Однако позднее все вернулось на круги своя.
Многие знают, что любимый дом Михаила Николаевича располагался в Юрмале. В какой-то момент вся дизайнерская мебель перестала устраивать артиста, и он соорудил все своими собственными руками. Здесь была и кровать из пеньков, и столики, и ламы, представляющие собой сучки. Максим и Алла Борисовна каждый раз приходили в восторг. Примадонна считала, что это "вызов звездной жизни".
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