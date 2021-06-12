В Сети всплыло фото кричащего от счастья Задорнова с молодой красоткой

Дочь писателя-сатирика Михаила Задорнова Елена живет на Кипре. Недавно она вышла замуж. Поклонникам было жаль, что юморист не увидел такую прекрасную невесту.
Наследница Михаила Задорнова никогда не забывает своего отца и хранит память о нем. Она часто публикует архивные снимки сатирика и пишет о нем трогательные посты.
На днях Елена опубликовала снимок из семейного архива, на котором предстала она маленькая, ее мать, вторая супруга Михаила Задорнова Елена Бомбина, и сам артист. Семья отдыхала где-то на водоеме. Задорнов предстал молодым и бодрым перед своими фанатами. На фото он кричал, широко открыв рот, от радости и счастья. В публикации дочь сатирика поздравила свою мать с днем рождения.
"С Днем Рождения, Мамулечка, Мамка, Маман! Ты Самая Лучшая! А Папкин Львиный Рык из Безоблачного Прошлого в Ответ Непостоянному Настоящему это Только Подтверждает!" – написала дочь Задорнова.
Подписчики Елена отметили, что вдова Задорнова настоящая красавица. Они присоединились к поздравлениям.
Напомним, Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 года.
Весной Елена Задорнова заинтриговала фанатов снимком с коляской и новорожденным ребенком. Многие подумали, что она родила ребенка вне брака.
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