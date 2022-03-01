"Они шакалы": сбылось страшное пророчество Задорнова о ситуации на Украине

Российский писатель-сатирик Михаил Задорнов умер в 2017 году, но его выступления и интервью до сих пор слушают и осознают, насколько же они актуальны. Актриса Ольга Будила поделилась фрагментом его речи, в которой он рассуждает о запрещенной в России экстремистской группировке, которая орудовала в Донбассе в 2014 году – националистическом батальоне "Правый сектор*"*
На кадрах Михаил Задорнов рассуждает о природе и мотивах, которыми руководствовались украинские нацисты. Философ предупреждал, что они до последнего не будут предупреждать о том, что готовят нападение. И будут стрелять исподтишка и нападать сзади. Видео было записано в 2014 году, как раз тогда на Украине начался переворот.
"Правый сектор"* – это бандеровцы. Что такое бандеровцы? Бандеровцы никогда не были воинами. Бандеровцы – это каратели... Они не воины, они шакалы", – говорит сатирик.
Задорнов добавлял, что украинские националисты всегда работают в связке и под прикрытием влиятельных "партнеров". Их целью всегда являлось предательство славянского народа.
* "Правый сектор" – экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России.
* Организация запрещена на территории РФ