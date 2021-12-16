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Шоу-бизнес
Скромная жизнь, свадьба с бородатым брюнетом и беременность: что стало с единственной дочкой Задорнова

Скромная жизнь, свадьба с бородатым брюнетом и беременность: что стало с единственной дочкой Задорнова

Наследница сатирика предпочитает не рассказывать, что происходит в ее личной жизни на самом деле
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Известный сатирик Михаил Задорнов скончался в 2017 году после продолжительной болезни. У писателя осталась взрослая дочь Елена, которую он предпочитал растить подальше от глаз поклонников. Особенно пристальное внимание девушка привлекла уже после кончины своего знаменитого отца, когда снялась в нескольких передачах, посвященных его памяти. Несмотря на то, что наследница Задорнова ведет довольно скромный образ жизни, к ней по-прежнему приковано пристальное внимание общественности.

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 Михаил Николаевич Задорнов

Михаил Николаевич Задорнов драматург, сатирик

Михаил Николаевич стал отцом уже после 40 лет. Его дочь Елена появилась на свет в 1990 году. С матерью девочки, рижанкой Еленой Бомбиной, сатирик познакомился будучи женатым человеком. Десять лет мужчина разрывался между новой возлюбленной и супругой Велтой, но все-таки женился на той, которая подарила ему единственное дитя.

Задорнов стал любящим и заботливым отцом для дочки. В жизни Елены были и сказки на ночь, и путешествия, и трогательные сувениры из детства на память, которые бережно собирал ее родитель. К тому же, благодаря влиятельному отцу перед девушкой были открыты все дороги.

После окончания школы наследница писателя поступила в ГИТИС, но вскоре поняла, что не создана для актерской профессии. Высшее образование дочка Задорнова получила в Мальте, отучившись на социолога и антрополога. Несмотря на то, что девушка решила не связывать жизнь с карьерой актрисы, одна роль в ее жизни все-таки была. Несколько лет назад Елена снялась в комедии "Однажды в Америке, или Чисто русская сказка", снятой по сценарию ее покойного отца.

Сейчас наследнице писателя 31 год. Она талантлива не только в поэзии, но и в живописи. Девушка зарабатывает на хлеб продажей собственных картин, занимается организацией мероприятий и живет на Мальте. В программе "Звезды сошлись" на канале НТВ Задорнова признавалась, что не может похвастаться большим достатком, но многого ей и не нужно.

Долгое время о личной жизни Елены было практически ничего не известно. Девушка упоминала о мимолетном романе с мальтийцем и встречалась с актером Игорем Скрипко, однако замуж вышла за другого мужчину. Весной этого года Задорнова опубликовала снимок в свадебном платье, но только сейчас явила миру своего спутника.

Елена поделилась с подписчиками в "Инстаграм" фотографией с бородатым и длинноволосым возлюбленным и подписала кадр стихотворением. "Прошёл лишь Год – Они Женаты... И ждут их Первенца, что в Юбке", – написала Задорнова.

Сложно сказать, можно ли воспринимать эти строчки, как попытку дочери сатирика намекнуть фолловерам на свою беременность. Ведь этой весной у девушки в аккаунте уже появлялся загадочный снимок. На фото Елена стояла рядом с коляской, глядя на спящего младенца. Поклонники предположили, что наследница писателя стала мамой, но она предпочла никак не комментировать догадки.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 декабря 2021, 15:36 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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